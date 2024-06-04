ЕГЭ-2024: как быстро узнать результат с помощью Госуслуг
Первые экзамены сданы, скоро будут результаты. Как только работы проверят, узнать количество набранных баллов можно будет на Госуслугах. В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней.
В прошлом году возможностью быстро узнать результаты ЕГЭ через Госуслуги воспользовались 1,2 млн выпускников. Они запросили итоги экзаменов почти 8 млн раз.
Результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее
6 июня — география, литература, химия
14 июня — русский язык, базовая математика
17 июня — профильная математика
20 июня — обществознание, физика
20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика
26 июня — иностранные языки, история, биология
Как посмотреть результаты ЕГЭ на Госуслугах
Чтобы узнать количество набранных баллов при помощи портала Госуслуг, потребуется подтверждённая учётная запись. Запросите данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Вводить дополнительные сведения не нужно.
На портале также можно посмотреть результаты экзаменов прошлых лет. Они доступны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года.
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