ЕГЭ-2024: как быстро узнать результат с помощью Госуслуг

В прошлом году возможностью быстро узнать результаты ЕГЭ через Госуслуги воспользовались 1,2 млн выпускников. Они запросили итоги экзаменов почти 8 млн раз.

Результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее

6 июня — география, литература, химия

14 июня — русский язык, базовая математика

17 июня — профильная математика

20 июня — обществознание, физика

20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика

26 июня — иностранные языки, история, биология

Как посмотреть результаты ЕГЭ на Госуслугах

Чтобы узнать количество набранных баллов при помощи портала Госуслуг, потребуется подтверждённая учётная запись. Запросите данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Вводить дополнительные сведения не нужно.

На портале также можно посмотреть результаты экзаменов прошлых лет. Они доступны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года.

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