Читаем пушкинские строки…

5 июня, накануне дня рождения поэта, в селе Воскресенском прошло праздничное мероприятие с участием представителей системы образования, Гатчинской администрации, студентов педколледжа, учеников Сиверской школы № 3, Кобринской и Никольской школ и жителей Гатчины и района. Все собрались возле памятника Пушкину и его няне Арине Родионовне, чтобы прочитать любимые пушкинские строки.

В своем приветственном слове заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков отметил, что Гатчинский район очень тесно связан с жизнью и творчеством Пушкина: «Есть даже такое понятие – «Пушкинское кольцо Гатчинского района», в 1796 году на гатчинской земле венчались родители поэта, и замечательно, что мы собрались здесь в канун юбилея Александра Сергеевича: наверное, это лучший подарок ко дню рождения поэта – прочитать его стихи».

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва открыла праздник знаменитым пушкинским стихотворением «К Чаадаеву»:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

…В этот день возле памятника Пушкину и Арине Родионовне в исполнении студентов, школьников, преподавателей звучали бессмертные пушкинские строки. Так, учитель русского языка и литературы Сиверской школы № 3 Евгения Батюченко прочитала отрывок из романа «Евгений Онегин»; стихотворение «Вновь я посетил…» исполнил заведующий кафедрой филологического и социально-гуманитарного образования Ленинградского областного института развития образования Сергей Петухов. Стихи Пушкина читали школьники и студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Ведущий праздника – ученик 9 класса Сиверской школы № 3 Антон Горбачев – завершил этот «час поэзии» стихотворением «Если жизнь тебя обманет…».

Участники праздника возложили цветы к памятнику.

Екатерина Дзюба