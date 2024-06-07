Интересное предложение для подрядчиков частного жилья

Так компании могут сократить объём собственных средств, необходимых для обеспечения полного цикла строительства, и направить освободившиеся деньги на другие бизнес-цели.

О новом выгодном кредите Сбера на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

- Спрос на индивидуальное жилищное строительство в России продолжает расти. Чтобы у представителей малого и микробизнеса были средства на возведение ИЖС, и чтобы как можно больше россиян смогли жить в собственном доме, мы предложили специализированный кредитный продукт, который позволяет вести строительство, не привлекая собственные средства. Причём по программе финансового института развития ДОМ.РФ кредит доступен всего под 1% годовых. Подать заявку на финансирование можно онлайн — в интернет-банке СберБизнес, - пояснил Анатолий Попов.

Кредит на возведение частных домов могут взять любые компании, занимающиеся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер процентной ставки — от 6% годовых. Если же подрядчик соответствует программе ДОМ.РФ, он может получить кредит по ставке 1% годовых.

Подрядчик также может получить отсрочку по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до 6 месяцев. Кредит выдаётся на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счёта происходит досрочное погашение задолженности. Нужен ли залог, определяется индивидуально.

- Механизм строительства частных домов по договорам подряда со счетами эскроу подразумевает, что средства заказчика надежно защищены в банке на протяжении всего периода строительства жилья. В свою очередь, подрядчику нет необходимости в привлечении дорогих заемных средств — на эти цели есть возможность взять льготный кредит, процентная ставка по которому будет просубсидирована по программе ДОМ.РФ. Бюджет программы составляет 1 млрд рублей. По нашим оценкам, это позволит просубсидировать льготные кредиты подрядчикам на строительство не менее 1 млн кв. м индивидуального жилья. При этом подрядчики получают возможность масштабировать свой бизнес и быстрее выполнять заказы от новых клиентов, а граждане — уверенность в сохранности своих денежных средств, - рассказал Алексей Ниденс, заместитель генерального директора ДОМ.РФ.

Эскроу-счёт — специальный банковский счёт, который снижает риски сделки. Одна сторона вносит на такой счёт деньги, которые депонируются. Вторая сторона может получить эту сумму, только когда выполнит обязательства по договору.