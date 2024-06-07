Яркое детство — в красках «Доброславы»

Авторы работ — юные художники из центра творческого развития «Доброслава», которому в 2024 году исполняется 15 лет. Это значит, что уже целых 15 лет педагоги центра учат детей и взрослых рисовать и развиваются сами.

Гатчина хорошо знакома с творчеством воспитанников и педагогов центра по частым выставкам на самых разных городских площадках, а картины учеников уже уезжают в разные концы России и мира.

В первый день лета центр «Доброслава» порадовал гатчинцев новым вернисажем в «Купринке». Талантливые, жизнерадостные детские работы, посвящённые лучшему времени года в жизни каждого ребенка, никого не оставят равнодушными.

Гостями вернисажа стали ребята из Гатчинской школы №4. Юные посетители выставки прошлись по залам библиотеки, послушали рассказ о Гатчине и её жителях у знаменитых макетов «Купринки» — старинной Гатчины (работа А.А. Сёмочкина) и зелёного домика семьи Куприных.

Выставка «Яркое детство» открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 15 июня.