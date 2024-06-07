Ленобласть догазифицирует садоводства

«В Ленинградской области заключены первые договоры на догазификацию домовладений в садоводствах. В «Газпром газораспределение Ленинградская область» поступило свыше 100 заявок на догазификацию домовладений в садоводческих некоммерческих товариществах. Две заявки – в СНТ «Колос» Всеволожского района и СНТ «Руссолово» Гатчинского района – уже переведены в договоры. Сотрудники компании приступили к выполнению работ по подведению газовых сетевых до границ земельных участков в рамках заключенных договоров. Напомню, о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества объявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

С учетом изменений в законодательство догазификации подлежат домовладения, расположенные на территориях садоводств, если садоводство располагается в границах газифицированного населенного пункта или в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ территории садоводства.

Подать заявку на догазификацию можно любым удобным способом – в газовом участке своего населенного пункта, на портале «Госуслуги», в МФЦ, на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в клиентских центрах «Газпром газораспределение Ленинградская область».

К заявке на подключение должны быть приложены: копии паспорта и СНИЛС, правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок, где он расположен, протокол общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества.