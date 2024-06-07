Стартовали культурные мероприятия Фонда «Защитники Отечества»

Первый концерт в рамках проекта прошел в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Мировые шедевры Чайковского, Моцарта, Дворжака и других композиторов в исполнении звезд оперы и балета открыли культурную программу, которая отправится по регионам России.

«Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

Отделения фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области постоянно работают с ветеранами и членами их семей в регионе, приглашая не только на концерты, но и на большие спортивные и общественные мероприятия. Так на этой неделе почти 100 ленинградцев при содействии фонда посетили большой концерт ко Дню России с участием Ларисы Долиной.

«Нам важно предлагать нашим героям варианты разнообразного досуга. Одним нравится театр, другим спортивные мероприятия, кто-то мечтает попасть на концерт известного исполнителя. Мы всегда стараемся искать партнёров исходя из предпочтений наших заявителей. Нам важно, чтобы защитники Отечества и их семьи, не "пришли - посмотрели - ушли", а получили заряд положительных эмоций», - рассказал руководитель филиала фонда Сергей Галяев.

Мероприятия проекта «Наша семья — Наша Победа!» будут проходить во всех региональных филиалах фонда «Защитники Отечества» до мая 2025 года.

Фото государственного фонда “Защитники Отечества”