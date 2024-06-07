За мусор вдоль дорог – новые штрафы

Выбросить стаканчик из-под кофе в окно автомобиля? Разобрать багажник любимой машины, оставив лишнее на обочине? Отсыпать лишний груз из «Газели» неподалёку от трассы? Наверное, каждый автолюбитель хотя бы раз в жизни сталкивался с подобными искушениями. До недавних пор ответственность за такие действия была символической – штраф не превышал 1.5 тысячи рублей. Однако в этом году по инициативе комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в 47-м регионе ввели новые, гораздо более серьёзные санкции.

Так, в случае с легковыми авто штраф для физических лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Еще более серьёзные суммы предусмотрены для водителей и владельцев большегрузов – до 50 тысяч рублей и до 120 тысяч рублей для «физиков» и юрлиц соответственно.

– Действительно, в случае с небольшими штрафами нарушителей не пугала неотвратимость наказания. Многие водители сознательно вставали на путь правонарушения. Мы регулярно сталкивались с репликами, что заплатить штраф дешевле, чем организовать вывоз отходов, – говорит Рамила Агаева, председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

В ведомстве также объяснили, что помочь в поисках нарушителей государству могут неравнодушные граждане. Для этого нужно зафиксировать противоправное действие на фото или видео.

– Любой человек может выступить в роли «народного инспектора» при выявлении случаев, связанных с загрязнением окружающей среды. Завидев нарушителя, необходимо обратиться в оперативные службы по номеру 112 и рассказать о том, какое правонарушение допущено. Очень важно осуществить фотовидеофиксацию, причём на устройстве должно быть установлено специальное приложение с геолокацией. Помимо этого, на видео и фото, которые будут отправлены в наш комитет, должны быть обозначены дата и время происшествия, а также госномер автомобиля нарушителя. Тогда фото или видео можно будет использовать в качестве доказательной базы, – уточнила консультант комитета госэконадзора Ленобласти Диана Семёнова.

Будут фиксировать нарушения и специальные камеры наблюдения, установленные по всей территории Ленинградской области. После анализа снимка в центре обработки данных и принятия решения о штрафе вся необходимая информация поступит в личный кабинет водителя на «Госуслугах».

Данное направление сейчас работает очень активно: за прошлый год физлицам выписали порядка двух млн штрафов. Благодаря слаженной работе муниципальных властей и ГИБДД такие «письма счастья» приходят буквально в течение недели.

В комитете гоэконадзора напомнили: согласно российскому законодательству каждый гражданин должен заключать договор на вывоз отходов с региональным оператором. Если речь идёт о крупногабаритных отходах, то важно озаботиться вопросом: заключён ли у вашей управляющей компании подобный договор. Либо – заключить его самостоятельно.

– Многие игнорируют эти требования и предпочитают обращаться по объявлению к частным перевозчикам. Зачастую такие организации вывозят мусор на территории дачных кооперативов. Получается, что гражданин невольно засоряет окружающую среду, не обращаясь к региональным операторам, которые гарантированно вывезут отходы на пункт утилизации, – приводит пример Диана Семёнова, консультант комитета комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Основной совет в этой ситуации – следовать легальным схемам и проверять, куда едут твои отходы. Ведь забота об экологии – дело каждого.

Елизавета Князева