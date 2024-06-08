Три политических периода Татьяны Бездетко

Татьяна Бездетко – своего рода феномен областного парламента: единственная женщина-депутат, работающая уже четвертый созыв. Сегодня она возглавляет постоянную комиссию Законодательного собрания по социальной политике и трудовым отношениям, входит в состав комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по бюджету и налогам, является членом нескольких координационных советов, председателем общественных советов и прочая, и прочая.

- Татьяна Викторовна, сколько лет вы в политике?

- Формально, в политике я с 2005 года, когда впервые стала депутатом. А вообще, у меня в жизни есть три политических периода. И первый начался в юности. Тогда это, может, и не называлось политикой, но за мое правдолюбие я еще в техникуме попала в комсомольский актив. Куратор на первом же собрании заявил: «Вы все сейчас получаете стипендию, потому что у вас были хорошие аттестаты, но дальше я вас предупреждаю: если вы будете плохо учиться, ни за кого из вас я заступаться не буду, и не просите!». И тут я, деревенская девушка – в очках, что было непрестижно – и говорю: «А кто вас просить-то будет?!». Куратор – Минандр Ильич Бережной, замечательный специалист своего дела, внимательно на меня посмотрел, почитал школьную характеристику, и после этого меня избрали председателем учебно-воспитательной комиссии техникума. Так что, учась на первом курсе, я вызывала неуспевающих на комиссию и песочила.

- Как началась ваша карьера в Гатчине?

- Мы, несколько выпускников-отличников, по распределению приехали на Гатчинский комбикормовый завод. Директор сразу объявил: «Нам нужен человек в отдел сбыта. Либо кто-то вызовется сам, либо я сейчас в этот список пальцем ткну – и пойдете». В ответ гробовая тишина. Никто не хотел в отдел сбыта, мы ж все экономисты… Давайте, говорю, я пойду.

- Там оказалось страшно – в отделе сбыта?

- В отделе сбыта работала девушка с восемью классами образования. При моем появлении она тут же ушла в отпуск – как раз отчетный период подоспел. По возвращении она была неприятно удивлена, что я прекрасно справилась, и вскоре я осталась одна – девушка уволилась. А меня выбрали секретарем комсомольской организации заводоуправления. Потом я вступила в партию и стала секретарем уже заводской комсомольской организации. Этот период продлился до 80-х годов. Я поступила в Ленинградский финансово-экономический институт на вечернее отделение, вышла замуж, и за несколько лет пережила все, что не пожелаю пережить никому. Скажу только, что после развода я осталась совершенно одна – с годовалыми двойняшками на руках, и это оказалось далеко не самым страшным из всех испытаний того периода жизни…

- Как вы встретили 90-е?

- Нелегкое выдалось время. Тут был и дефолт, и переход на новую систему организации предприятия. В 1993 году фондовое обеспечение закончилось, перешли на рынок, и меня добровольно-принудительно перевели в коммерческий отдел – заниматься закупками. Это страшное дело. Тогда я разучилась спать без телевизора. Потому что, когда ты отправляешь предоплату – сотни миллионов и с содроганием ждешь, придет или не придет сырье, не до сна. В 1996 году новый директор нашего акционерного общества «Гатчинский ККЗ» назначил меня своим заместителем по коммерческой работе.

К тому времени я уже три года отработала экономистом по договорной работе и, не имея должности, фактически делала всю работу по закупкам сырья: заключала договора, вела переговоры, считала цены. В 2001 году убили директора, и я осталась одна – заместителем директора, в ответе за весь завод.

- Татьяна Викторовна, как «деревенская девушка в очках» стала депутатом законодательного органа региона?

- Незадолго до местных выборов в 2005 году директор завода Николай Михайлович Чистяков пригласил нас троих – меня, главного инженера и заместителя директора – и сказал: пишите заявления, вы идете на выборы по Большеколпанскому поселению. Так я стала депутатом, и это был новый этап политработы после комсомола и компартии.

А в 2007 году меня отправили в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Время было интересное… На сегодня я прошла четыре раза выборный этап, четвертый созыв работаю. Каждые выборы – слегка на подрыв сердца, очень большие морально-психологические затраты. Потому что есть люди, которые тебя действительно знают и хорошо относятся, однако хватает и «диванных критиков», которые «осведомлены лучше всех» и умеют критиковать.

- Как вы себя ощущали в роли новичка в парламенте?

- Первый созыв плакала… Нет, я достаточно легко вошла в коллектив, потому что очень многих знала и очно, и заочно, мы со всеми сработались. Но когда ты никому неизвестен, когда ты не знаешь всей системы, добиться результата очень сложно. Можно исписать тонны бумаги, обить все пороги – тебя никто не оскорбит, вежливо выслушают… Дальше – тишина. Бюджет 2007 года был примерно в семь раз меньше, чем сейчас. В Заксобрании были тяжеловесы: депутаты, которые отработали много лет, уважаемые люди, бывшие вице-губернаторы. Совсем другой статус и отношение. Ходила, просила, ругалась, плакала. Никогда не думала, что буду депутатом так долго.

- Что помогло?

- Не знаю, не анализировала. Но я никогда не делаю вид, что завалена работой. Я работаю. Если мне на эту работу надо два часа, я работаю два часа, если нужно двенадцать – я работаю двенадцать. Бывает, и к полуночи домой возвращаюсь.

Что помогает? Я уже много лет живу в своем доме. У меня есть огород, где я сажаю все. Не потому, что нет денег купить эту картошку или морковку, а потому, что крестьянская натура! Земля забирает многие негативные вещи: разочарование, обиду, досаду, злость. Повозишься в земле, и все пройдет. Земля – это кормилица, если у тебя есть кусочек земли, и ты можешь трудиться, ты с голоду не умрешь. Это крестьянская сущность нашего народа, наши истоки. Я родом из русской деревни, я знаю цену земле и крестьянскому труду. Даже исконно городские жители со временем к земле тянутся. И, с другой стороны, недоумение вызывают выходцы из селян, презирающие свои деревенские корни. Это ущербные люди.

- Возвращаясь к полномочиям депутата, как складывалась ваша работа в Законодательном собрании?

- Два созыва я отработала заместителем председателя комиссии по АПК и рыбохозяйственному комплексу. Потому что это мой профиль. Всех членов комиссии я знала еще до того, как стала работать в парламенте. А на третий срок, в шестом созыве, меня назначили – совершенно неожиданно для меня – председателем комиссии по бюджету. И я, надеюсь, достойно с этим справилась. Но я отказалась от этой должности.

- Почему?

- Потому что я не привыкла, чтобы за меня делали мою работу. На это есть личные причины. Дело в том, что у моей мамы, которая до сих пор жива – ей 96-й год – день рождения в ноябре. И я всегда езжу к ней на день рождения, а это как минимум три-четыре дня в счет отпуска. И всегда в Законодательном собрании в это время в первом чтении принимают бюджет. И получалось, что я, будучи председателем, на этих сессиях отсутствую… Но не поехать я не могу. Так что я отказалась от поста председателя комиссии.

- С чем связано, что в этом – седьмом – созыве вас назначили председателем постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям?

- Для меня это стало большой неожиданностью. Но, как мы видим, социальные вопросы вышли на первый план: самые большие расходы 2023 года – на социальную политику, 50,7 млрд рублей. Образование на втором месте. Притом, что в 2011 году (для сравнения) фактические затраты на «социалку» составляли 10,5 млрд.

И в 2024 году эти расходы будут еще больше. В Ленинградской области очень много разных социальных льгот и выплат, мы практически на каждом заседании принимаем два-три социальных закона. И все эти «копейки», как выражается наш народ, люди получают из тех самых миллиардов. Только на прямые выплаты – по льготам, малообеспеченным, семьям с детьми, ветеранам труда и войны, инвалидам и т.д. – в прошлом году было выплачено около 29 млрд рублей. А по прогнозу на 2024 год эта сумма превысит 30 млрд.

- Вы как председатель комиссии по социальной политике довольны работой «собеса»?

- Проблем с работой органов соцзащиты в принципе нет. У меня с ними полный контакт, и с социальными вопросами на депутатский прием обращаются нечасто. Комитет соцзащиты работает четко, ответы практически на любые вопросы есть на сайте: кому какие льготы и пособия положены, и что для этого нужно.

Но в некоторых случаях люди виноваты сами, и органы соцзащиты тут ничем не могут помочь. Например, в этом году выходят на пенсию 58-летние женщины. Многие представители этого поколения работали у коммерсантов и получали зарплату «по-черному». Теперь они станут возмущаться, что пенсии маленькие, забывая, что все зависит от трудового стажа и размера пенсионных взносов, которые перечисляет работодатель. И о будущей пенсии надо позаботиться заранее, делая соответствующие отчисления.

- Татьяна Викторовна, у вас полвека трудового стажа, из них 17 лет – депутатом. Где вы себя видите, если не в политике?

- Ну, могла бы, наверное, стать актрисой… А вообще, если бы не выбрали депутатом, работала бы и дальше исполнительным директором комбикормового завода. Я же пошла не за длинным рублем – зарплата у меня была не хуже, наоборот. Народ на заводе говорил: если ты пойдешь на выборы, мы за тебя голосовать не будем – ты нам здесь нужнее. И комбикормовый я оставила не сразу…

- И все-таки оставили. По-другому было никак?

- Это очень тяжело. Если ты работаешь депутатом Законодательного собрания, совмещать с другой работой или с коммерцией невозможно. Одно из двух: либо ты работаешь депутатом, а бизнес накроется медным тазом, либо ты занимаешься бизнесом, а депутатом не работаешь. Третьего не дано.

- В чем вы видите главную задачу парламентария? Принять хороший закон?

- Принять закон можно – главное, обеспечить его выполнение. У нас очень много популизма, много молодежи, которая старается для галочки – лишь бы закон принять. И приходится противостоять этому, и нужно иметь характер.

- Ну, уж этого вам не занимать…

- Просто у меня обостренное чувство справедливости. И склонность к самоанализу. Я много раз задавала себе вопрос, глядя на чьи-то достижения: а смогла бы я так? И – да, я надеюсь, что в Законодательном собрании у меня пусть небольшой, но авторитет есть. Так уж получилось, что я – первая женщина в парламенте, которая работает четвертый созыв.

- Что вы будете делать на пенсии?

- Буду жить не по слову «надо», а по слову «хочу».

- А получится?

- А почему нет? Сейчас столько возможностей, которых у меня не было в юности! Я хочу как следует освоить компьютер, у меня большой словарный запас английского, но ни грамматики, ни произношения, и я хочу выучить разговорный английский, чтоб выехать куда-то отдыхать и более-менее прилично изъясняться. По-хорошему завидую тем, кто танцует, у нас сейчас есть возможность посещать бассейн…

- Татьяна Викторовна, за что вы любите свою нервную и ответственную работу, которая постоянно испытывает ваши морально-волевые качества?

- Я благодарна этой работе за то, что познакомилась со многими хорошими людьми.

- Какой самый приятный комплимент вы получали за последнее время?

- На встрече выпускников по прошествии полста лет после окончания школы мои одноклассники с удивлением заметили: «Ты нисколько не изменилась, несмотря на все свои достижения и должности!».

Беседовала Екатерина Дзюба