Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.06.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Полевая.
11.06.2024 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Б. Слудицы.
11.06.2024 с 12:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское, ул. Шипунова, школа, д/с.
11.06.2024 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.
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