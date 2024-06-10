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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.06.2024 с 09:00 до 17:00 

Сяськелевское СП: 

д. Сяськелево ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Полевая.  

 

11.06.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Б. Слудицы.

 

11.06.2024 с 12:00 до 18:00 

Большеколпанское СП: 

с. Никольское, ул. Шипунова, школа, д/с. 

 

11.06.2024 с 09:00 до 17:00 

Большеколпанское СП: 

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.