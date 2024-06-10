Ленобласть готовится к отопительному сезону

Подготовку сегодня, 10 июня, обсудили на аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области.

«Главная задача комитету по ТЭК и главам поселений — начать и завершить работы вовремя, не затягивать конкурсные процедуры, чтобы отопительный сезон по всей Ленобласти начался вовремя», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как подчеркнули в комитете по ТЭК Ленинградской области, в отопительный сезон 2023-2024 годов, в том числе в период проведения теплоснабжающими организациями гидравлических испытаний трубопроводов, зафиксировано 238 технологических нарушений на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Участки трубопроводов, состояние которых признано неудовлетворительным, включаются в ремонтные программы теплоснабжающих организаций и учитываются при реализации комплексных планов по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Ключевыми задачами по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов на территории Ленинградской области являются выполнение в полном объеме запланированных профилактических и ремонтных мероприятий на объектах теплоснабжения, а также устранение администрациями муниципальных образований имеющихся замечаний Северо-Западного управления Ростехнадзора для сокращения количества объектов без паспортов готовности к отопительному сезону.

Как добавили в Госжилнадзоре, основными этапами при подготовке жилья к следующему отопительному сезону являются согласование графиков промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления, своевременное проведение мероприятий по обеспечению работоспособности внутридомовых инженерных систем, устранение источников возможных теплопотерь в конструктивных элементах домов, оформление органами местного самоуправления паспортов готовности к отопительному сезону.