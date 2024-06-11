Невероятные события вокруг детской книги

Как напомнила директор Вырицкой детской библиотеки Татьяна Кирсанова, детский литературный фестиваль проходит в Вырице уже в 24-й раз. За эти годы необычный форум вырос и развился, став одним из самых значимых детских читательских проектов России. Благодаря фестивалю, на хороших книгах выросло уже не одно поколение детей, притом, что творческое развитие у них происходит под чутким руководством взрослых знатоков литературного мира. Такие встречи полезны для обеих сторон, ведь при этом происходит взаимное обогащение новыми открытиями в бесконечном пространстве чтения.

По традиции в первый день фестиваля в детской библиотеке прошла Авторская библиотечная школа (АБШ), участниками которой стали известные писатели, литературоведы, психологи, библиотекари. Тема была очень интересной — о будущем в литературе для детей и традициях его изображения в русской, советской, мировой книге.

Своим видением будущего поделились сотрудники Института русской литературы Пушкинского Дома РАН Валентин Головин, Светлана Маслинская и Инна Сергиенко. Сюжеты и темы обсуждения этой проблемы порой парадоксальны и неожиданны. Например, сообщение Светланы Маслинской «Было ли будущее в детской литературе 100 лет назад?» вызвало у аудитории желание больше узнать, как именно это происходило в советской детской литературе в 1920-х годах. «Путешествие» от будущего к прошлому в советской школьной повести 1960-1980-х годов, предложенное Инной Сергиенко, обнаружило множество открытий в современном поколении взрослых.

С самыми маленькими читателями и их родителями встретился в Книжном саду детский писатель, поэт и натуралист, лауреат многочисленных литературных премий, обладатель диплома премии Ганса Христиана Андерсена Станислав Востоков. Как признался писатель, ему нравится жизнь в деревне, в гармонии с природой, и он ощущает эту гармонию среди вырицких сосен и на берегах Оредежа.

Во второй день фестиваля, 4 июня, в Вырице проходила закрытая Летняя школа детской литературы. В этот день здесь собрались подростки - лидеры чтения со всей Ленинградской области, чтобы принять участие в литературных мастерских писателей Алексея Олейникова и Станислава Востокова.

- Каждый год у нас возникают какие-то новые идеи, - говорит Татьяна Кирсанова. - Наши писатели проводят с ребятами очень серьёзные встречи и мастер-классы. Так, например, в этом году дети учились создавать вместе со Станиславом Востоковым интересные литературные описания природы, которые читатели часто пропускают. Алексей Олейников учил ребят создавать фантазийные истории: что брать за основу, как развивать сюжет. Детям было очень интересно!

Известный современный автор книг Алексей Олейников пишет прозу, фантастику, детскую литературу, эссе, стихи. Получив методические рекомендации от настоящего писателя, ребята вместе с ним посмотрели мультфильм, приняв участие в удивительном писательском эксперименте. Участники мастер-класса обсудили нюансы, необходимые для создания образов и сюжета фантастического рассказа, а потом и сами попробовали создать тексты. В этом студийцам помог волшебный эксперимент по соединению слов.

5 июня в Вырицкой детской библиотеке прошло самое яркое событие «Летних дней» - уличный фестиваль детского чтения «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах». Фестиваль открылся совместным чтением стихов в рамках традиционных «Ясновских дней». Напомним, «Ясновские дни» посвящены жизни и творчеству одного из учредителей ежегодных встреч в Вырице, известного детского поэта, переводчика Михаила Яснова.

Ребята читали стихи вместе с писателями и поэтами Сергеем Махотиным, Станиславом Востоковым, Алексеем Олейниковым, Ольгой Мяэотс, Наталией Волковой, Мариной Зарубиной, Юлией Симбирской, Анастасией Строкиной, Еленой Мамонтовой.

В рамках фестиваля прошли открытые летние студии, в которых творческие мастер-классы для детей провели детские писатели и художники Сергей Махотин, Алексей Олейников, Ольга Лукас, Станислав Востоков, Евгения Русинова, Катя Толстая, психолог Екатерина Мурашова. Мастер-класс художественного перевода стихов с книгой Михаила Яснова «Старинные французские песенки» провела для ребят Елена Курдяева.

Вместе с сотрудниками библиотеки им. М. Д. Яснова ребята создавали мобиль-гирлянду со стихами Михаила Яснова и рукотворный журнал «Ясновидение» о жизни и творчестве поэта.

На церемонии подведения итогов фестиваля сотрудники Ленинградской областной детской библиотеки и Вырицкой детской библиотеки вручали всем лидерам чтения подарки: новый номер журнала «Костер», красивые глянцевые значки, синие бейсболки, книги.

Юлия Лысанюк