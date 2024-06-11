Марафон авторской песни «Стихи и музыка, любовь и Петербург», или, как его именуют в народе, бардмарафон – единственный в Санкт-Петербурге крупный фестиваль этого жанра.

Как рассказала ведущая марафона, автор-исполнитель, ведущая телепрограммы на канале «Теледом» «Гитара по кругу» Елена Гудкова, первый бардмарафон, посвящённый дню рождения А.С. Пушкина, прошёл в Санкт-Петербурге в 2003 году — в год 300-летия города на Неве. Долгие годы традиция фестиваля оставалась неизменной — он проводился ежегодно, 6 июня, независимо от погоды и дня недели, на месте дуэли поэта на Чёрной речке. В разные годы на фестивальной сцене выступали А. Городницкий, Ю. Кукин, А. Дольский, Т. Шаов, Г. Хомчик и многие другие известные авторы-исполнители. Постоянным участником марафона является клуб авторской песни «Восток». По своему формату он всегда напоминал встречу добрых друзей, где нет разделения на исполнителей и слушателей, и каждый гость участвует в творческом процессе.

В этом году фестиваль проходит уже в 17-й раз, причём на новом месте — в столице Ленинградской области Гатчине. Площадкой для бардмарафона стали сразу две сцены Гатчинского городского Дома культуры — в концертном зале и на площади.

Четыре часа песен, стихов, гитарных переливов, душевного общения - и всё это в честь дня рождения «Солнца русской поэзии»! Музыкально-поэтический фестиваль стал искренним подарком и пламенным приветом от благодарных потомков великому поэту.

Первая часть концерта прошла в зале Дома культуры — из-за погодных условий. На большой сцене зрителей радовали своими выступлениями барды и бард-клубы Санкт-Петербурга и области, признанные мэтры авторской песни, звёздные гости, среди которых - Тимур Шаов и Галина Хомчик.

Как напомнила Елена Гудкова, 9 мая исполнилось бы сто лет знаменитому русскому барду Булату Окуджаве. Как признавался сам Булат Шалвович, Пушкина по-настоящему он открыл для себя поздно - после сорока лет, и великий поэт стал для него идеалом как в литературном, так и в человеческом смысле.

Одним из самых ожидаемых событий бардмарафона стало выступление Галины Хомчик — одного из самых известных бардов России, постоянного члена жюри Грушинского фестиваля, тележурналиста и желанной гостьи многих бардовских фестивалей.

- Имена Пушкина и Окуджавы действительно очень связаны, - говорит Галина Викторовна. - Мы говорим, что Пушкин для русской культуры и литературы это — наше Всё. Аналогично, Булат Шалвович для авторской песни - тоже наше Всё!

В прекрасном исполнении Галины Хомчик прозвучали произведения Булата Окуджавы и ее собственные песни.

Как только утих дождь, фестиваль авторской песни продолжился на свежем воздухе — на уютной площади у Дома культуры. Участие в этой части концерта приняли также известные барды из Гатчины — Анна и Геннадий Дёмины (клуб авторской песни «Шхуна» и клуб «Восток»), участники дуэта «Счастливый билет» Владимир Майоров и Дина Домченкова (клуб песни «Меридиан»).

На фестивале по традиции вручали специальный приз имени заслуженного артиста России Альфреда Тальковского - признанного мастера авторской песни и, в прошлом, постоянного ведущего бардмарафона. На этот раз лауреатом премии стал автор-исполнитель Николай Простаков - за верность авторской песне и огромный вклад в развитие этого жанра.

Трансляцию XVII марафона авторской песни «Стихи и музыка, любовь и Петербург» можно увидеть в интернете: https://vk.com/gtndk?z=video-118402785_456239032%2F153f399a4f5c931ff1%2Fpl_wall_-26434712

Юлия Лысанюк