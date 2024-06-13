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Кто в Гатчинском районе 14 июня останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.06.2024 с 10:00 до 17:00

Новосветское поселение:

п. Новый Свет (промзона).

д. Пустошка.

 

14.06.2024 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Муттолово.

 

14.06.2024 с 10:00 до 19:00 (кратковременные отключения)

Пудостьское поселение:

д. Малая Оровка.

 

14.06.2024 с 10:00 до 19:00 (кратковременные отключения)

Веревское поселение:

п. Торфопредприятие,

д. Пегелево,

д. Кирлово,

ДНП «Родник»,

ДНП массив Тайцы.