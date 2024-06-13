Кто в Гатчинском районе 14 июня останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.06.2024 с 10:00 до 17:00
Новосветское поселение:
п. Новый Свет (промзона).
д. Пустошка.
14.06.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Муттолово.
14.06.2024 с 10:00 до 19:00 (кратковременные отключения)
Пудостьское поселение:
д. Малая Оровка.
14.06.2024 с 10:00 до 19:00 (кратковременные отключения)
Веревское поселение:
п. Торфопредприятие,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
ДНП «Родник»,
ДНП массив Тайцы.
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