Переезд в Войсковицах перекроют

C 20.00 до 22.10 и с 07.00 до 9.00 движение через переезд будет ограничено (пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе).

C 22.10 до 07.00 движение автотранспорта осуществляться не будет.

Движение общественного транспорта на период закрытия будет осуществляться через посёлок Новый Учхоз.