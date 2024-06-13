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Переезд в Войсковицах перекроют

Внимание, 14 июня на железнодорожном переезде в п. Войсковицы 57 км ПК 2 (пересечение ж/д путей с автодорогой А-120) будут проводиться аварийные работы.

Рубрики:  Дороги

C 20.00 до 22.10 и с 07.00 до 9.00 движение через переезд будет ограничено (пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе).

C 22.10 до 07.00 движение автотранспорта осуществляться не будет.

Движение общественного транспорта на период закрытия будет осуществляться через посёлок Новый Учхоз.