С Днём рождения, любимые Тайцы!

В этом году праздник в Тайцах был двойной: жители отмечали день рождения поселка и День России. Открывая торжество, глава Таицкого поселения Андрей Костюгин и глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович отметили, что за свою многолетнюю историю поселок прошел долгий и славный путь, а благодаря трудолюбию и упорству жителей он превратился в процветающее и уютное место, где хочется жить и работать.

День поселка - доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан. Его ждут и к нему готовятся. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался поселок, праздник работающего поколения, тех, кто сейчас трудится на его благо, и, конечно, праздник молодежи.

Поздравительный адрес от руководства района зачитал заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков.

Благодарственные письма за активную жизненную позицию и помощь в проведении социально-значимых мероприятий жителям поселка вручил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- Есть жители, которые здесь родились, а есть те, кто появился на этой земле по призванию. Все вы - одна большая семья, и благодаря вашему труду территория поселка становится лучше, краше и комфортнее для проживания. Хочу поблагодарить вас за это и от всей души поздравляю с праздником! Желаю вам здоровья, удачи, благополучия, а Таицкой земле – процветания! – сказал Александр Русских.

Жителей поселка поздравили депутаты Гатчинского района Александр Гордобойнов и Александр Нестеров. Они тепло поблагодарили ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в становление поселка, а также молодежь, которая своими идеями и энергией ведет поселок в будущее.

Большую церемонию награждения провели руководители Таицкого поселения. Наградами были отмечены активная жизненная позиция и добросовестный труд представителей самых разных профессий. Благодарностей удостоены директор Молодежного центра поселка Тайцы Александр Нестеров, почтальон отделения Тайцы Марина Ивашкина, учитель русского языка и литературы Таицкой школы Ирина Сафонова, команда сотрудников Таицкого детского сада – воспитатели Кристинэ Айрапетян и Лидия Мартель, младшие воспитатели Надежда Марченко, Юлия Журавлева, Ирина Турбаева, подсобный рабочий кухни Юлия Одинаева.

За активную жизненную позицию и многолетнюю общественную работу благодарность вручена Вере Мишиной.

За участие в социально значимых мероприятиях патриотической направленности благодарности удостоен руководитель студии Почетного караула Андрей Шарапов. Благодарственные письма также вручены членам Почетного караула, учащимся Таицкой школы – Артему Федотову, Алине Дедковой, Виктории Сергеевой, Кириллу Денисову, Макару Турову и Артему Иванову.

Свою минуту славы получили работники культуры поселка. За высокий профессионализм, плодотворную педагогическую деятельность и большой вклад в развитие культуры на территории Таицкого поселения благодарности вручены режиссеру-постановщику «Театра Мастерская Андрея Калинина» - Андрею Калинину, режиссеру-постановщику Таицкого КДЦ Ирине Калининой, режиссеру театральной студии «Чародеи» Таицкого КДЦ Ирине Володиной.

Слова особой признательности были адресованы медицинским работникам Таицкой врачебной амбулатории. Благодарностью награждены врач общей практики Татьяна Иванова, педиатр Сергей Заикин и участковая медицинская сестра Елена Бабьяк.

В честь Года семьи на празднике был сделан акцент на значимости семейных ценностей и традиций. Наград удостоены семьи Тылесовых, Ошурковых и Сергеевых.

Праздничный концерт стал символом единения и гордости односельчан за общий дом – малую Родину и большую страну.

Блок патриотических песен и прекрасных лирических произведений представили зрителям участники вокальной студии Екатерины Мазур. На сцене блистали: любительское объединение «Судари и Сударушки» (руководитель Галина Грекова), танцевальный коллектив «Радуга» (руководитель Ирина Зубчук), студия классического танца «Сильфиды» (руководитель Анастасия Тимкина), а также Павел Кузьмин, Ирина Володина, Мелания Григорьева, София Александрова, дуэт - Александра Корсакова и Дионис Плужник.

Участники праздничной программы в песнях и танцах прославляли Тайцы, желали поселку процветания и благополучия на долгие годы вперед.

Татьяна Можаева