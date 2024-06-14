«О России негромко споём...»

Уже стало доброй традицией в День России проводить этот песенный фестиваль в «Юбилейном», который всегда радушно принимает гостей. Авторы-исполнители, солисты, вокальные коллективы уже в 13-й раз радуют зрителей душевным исполнением песен, посвященных России и ее истории, наполненных любовью и гордостью за свое Отечество. Среди них были и премьеры.

Фестиваль открылся авторской песней Вероники Трубниковой «Что такое Родина?» (группа «Экспромт»). В песне был и ответ на этот вопрос: «Родина – это место силы, где мы родились».

В программе прозвучали песни о малой родине. Песню Олега Митяева «Дань Санкт-Петербургу» исполнил Вадим Нестеров. В исполнении ансамбля «Алтынка» прозвучала «Песня о Сиверской» Ивана Радюкевича, покорившая зрителей исполнительским мастерством, многоголосием, чистотой звука.

На высокой патриотической ноте в исполнении Е. Ужинского прозвучала песня «В нашем доме война отгремела» из кинофильма «Расскажи мне о себе» (слова Б. Окуджавы, музыка И. Шварца). Трогательно и душевно исполнила песню С. Трофимова «Родина» О. Шевнина. Автор-исполнитель В. Нестеров познакомил зрителей с новой песней «Памяти отца», посвященной летчику В.П. Нестерову.

На фестивале также прозвучали песни о любви к женщине в исполнении дуэта «NEBO» (И. Хлыстов и О. Образцова). Порадовала своим творчеством член ЛИТО «Поэтов Сиверское братство» Ирма Пеннонен: в ее исполнении прозвучали такие замечательные песни, как «Изумруды июня» и «Вечная сказка». Со своим многогранным творчеством познакомил зрителей почетный гость XIII песенного фестиваля К. Сиверский.

На празднике прозвучали стихотворения о Родине в исполнении Светланы Мысливцевой и Ирмы Пеннонен.

По мнению зрителей, фестиваль дал возможность пообщаться с талантливыми людьми, услышать новые песни и стихи. Жители Сиверской выражают огромную благодарность организатору XIII фестиваля «О России негромко споем», заслуженному работнику культуры РФ, заведующей Сиверской библиотекой им. А.Н. Майкова Светлане Ивановне Спиридоновой.

Сколько звезд над землей в небе синем,

Столько песен споем мы о ней,

Той, чье имя мы чтим, как святыню,

Нет дороже ее и милей...

(Николай Терентьев)

Текст и фото: Сиверская библиотека им. А. Н. Майкова