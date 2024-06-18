Впервые в Ленобласти. Бизнес акселерация для креативных индустрий

Уникальная программа направлена на получение новых знаний в сфере управления творческим бизнесом, поиск точек роста и необходимых ресурсов для их реализации.

Кому будет полезна бизнес-акселерация?

В программе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в сфере креативных индустрий:

- рекламные и креативные агентства,

- архитектурные бюро,

- студии графического дизайна, фотостудии,

- ювелирные, обувные и творческие мастерские,

- ателье по пошиву одежды,

- СМИ и печатные издания,

- галереи и музеи, музыкальные коллективы и студии звукозаписи,

- квест-комнаты и иммерсивные театры.

Что входит в программу обучения?

Во время акселерации ведущие преподаватели и эксперты практики поделятся инструментами для ведения креативного бизнеса, ответят на вопросы:

- как принимать решения в условиях неопределенности,

- как выявлять истинные потребности клиентов,

- как привлечь финансирование,

- как правильно организовать продвижение продукта и многое другое.

Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж.

Что получат участники?

- бесплатное образование и документ государственного образца об окончании образовательной программы;

- нетворкинг с коллегами из других регионов;

- общение с успешными практиками.

Какие условия участия?

Чтобы принять бесплатное участие, нужно заполнить заявку и подготовить эссе на тему «Я и креативные индустрии»

Предварительная запись на акселерацию: https://forms.yandex.ru/cloud/664c929f43f74fe9dd0cea0a/

Поддержка креативных индустрий в настоящий момент является одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Дополнительная информация по тел. +7 (921) 757-79-90