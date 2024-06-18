Впервые в Ленобласти. Бизнес акселерация для креативных индустрий
В центре "Мой бизнес", предприниматели Ленинградской области могут принять бесплатное участие в бизнес-акселерации по творческим направлениям.
Уникальная программа направлена на получение новых знаний в сфере управления творческим бизнесом, поиск точек роста и необходимых ресурсов для их реализации.
Кому будет полезна бизнес-акселерация?
В программе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в сфере креативных индустрий:
- рекламные и креативные агентства,
- архитектурные бюро,
- студии графического дизайна, фотостудии,
- ювелирные, обувные и творческие мастерские,
- ателье по пошиву одежды,
- СМИ и печатные издания,
- галереи и музеи, музыкальные коллективы и студии звукозаписи,
- квест-комнаты и иммерсивные театры.
Что входит в программу обучения?
Во время акселерации ведущие преподаватели и эксперты практики поделятся инструментами для ведения креативного бизнеса, ответят на вопросы:
- как принимать решения в условиях неопределенности,
- как выявлять истинные потребности клиентов,
- как привлечь финансирование,
- как правильно организовать продвижение продукта и многое другое.
Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж.
Что получат участники?
- бесплатное образование и документ государственного образца об окончании образовательной программы;
- нетворкинг с коллегами из других регионов;
- общение с успешными практиками.
Какие условия участия?
Чтобы принять бесплатное участие, нужно заполнить заявку и подготовить эссе на тему «Я и креативные индустрии»
Предварительная запись на акселерацию: https://forms.yandex.ru/cloud/664c929f43f74fe9dd0cea0a/
Поддержка креативных индустрий в настоящий момент является одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.
Дополнительная информация по тел. +7 (921) 757-79-90