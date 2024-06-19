Как началась Великая Отечественная война. Президентская библиотека – об истории обороны Брестской крепости

Брест одним из первых советских городов принял удар фашистских войск. В соответствии с германским планом нападения на СССР («Барбаросса») быстрый разгром советских войск на территории Белоруссии должен был открыть дорогу для беспрепятственного наступления на Смоленск и далее на Москву. На этом направлении была сосредоточена группа армий «Центр» под командованием генерала-фельдмаршала Ф. Бока. Гитлеровские войска планировали за 8 часов полностью овладеть Брестской крепостью, однако встретили яростный отпор её защитников. Именно здесь фашисты осознали, что «поход на Восток» не будет лёгким.

Операция немцев по захвату крепости была начата мощной артиллерийской подготовкой – с первых же минут войны вся территория крепости буквально кипела от разрывов мин, снарядов, авиабомб. Многие участки простреливались ружейно-пулеметным огнем. По казармам и жилым домам, мостам и воротам, ведущим в крепость, огонь был особенно плотным.

В 6 часов 40 минут утра командующий 4-й армией генерал Александр Андреевич Коробков докладывал командующему войсками Западного особого военного округа Дмитрию Григорьевичу Павлову: «В 4.15 22 июня 1941 г. противник начал обстрел крепости Брест и района города Брест. Одновременно противник начал бомбардировку авиацией аэродромов Брест, Кобрин, Пружаны. К 6 часам артиллерийский обстрел усилился в районе Брест. Город горит. 42, 6-я и 75-я стрелковые и 22-я и 30-я танковые дивизии выходят в свои районы; о 49-й стрелковой дивизии данных нет. Штаб 28-го корпуса – Жабинка. Данных к 6 часам 30 минутам о форсировании противником р. Зап. Буг не имею. 22-я танковая дивизия под артиллерийским огнем в беспорядке вытягивается в свой район. Самолеты противника с 6 часов начали появляться группами по 3–9 самолетов, бомбили пружанскую дивизию, результаты неизвестны».

«Как свидетельствуют архивы, у гитлеровцев, штурмовавших Брестскую крепость, было более чем десятикратное численное превосходство в живой силе, в рядах же её защитников насчитывалось всего около 4 тысяч человек», – писал Герой Советского Союза, участник обороны Брестской крепости майор Пётр Михайлович Гаврилов в книге «Сражается крепость», доступной в фонде Президентской библиотеки. Гарнизон Брестской крепости после отхода основных сил состоял лишь из отдельных подразделений 42-й и 6-й стрелковых дивизий 28-го стрелкового корпуса, 33-го инженерного полка и пограничной заставы. Объединёнными силами защитников крепости командовал капитан Иван Николаевич Зубачёв, а его заместителем стал полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин.

«С удивлением и досадой гитлеровское командование признавало, что сопротивление гарнизона крепости не только не ослабевает, но час от часу становится всё более упорным и организованным, – писал Пётр Гаврилов. – Опьянённые лёгкими победами на Западе, фашистские офицеры здесь, у стен Брестской крепости, с тревогой увидели, что война на Востоке далеко не такая, какой они её себе представляли по „плану Барбаросса“. Вот, например, что об этом говорил бывший начальник штаба 4-й гитлеровской армии генерал Блюментритт уже после войны английскому историку Лидделу Гарту: „Начальная битва в июне 1941 года впервые показала нам Красную Армию. Наши потери доходили до 50 процентов… Там мы узнали, что значит сражаться по русскому способу“».

Несмотря на провал быстрого штурма, фашистам удалось взять крепость в кольцо блокады. Артиллерийские обстрелы цитадели чередовались с налётами авиации, применялись зажигательные боеприпасы и слезоточивый газ. Система водоснабжения крепости была разрушена, набирать воду из ближайших рек – Мухавца и Буга – приходилось практически под огнём противника. Медикаментов, перевязочных материалов, продовольствия не хватало…

Спустя несколько дней после начала войны были сделаны первые попытки анализа причин, приведших к сложившейся ситуации. Так, 26 июня в подробном донесении о нападении на Брестскую крепость уполномоченного 3-м отделом 10-й смешанной авиадивизии Леонова в частности отмечалось, что, когда в 12 часов ночи 22 июня германскими военными частями были даны сигналы красными, белыми и зелёными цветами, начсоставом крепости это было воспринято как учения. В докладной записке секретаря Брестского обкома Коммунистической партии Белруссии М.Н. Тупицына в ЦК ВКП(б) и ЦК Коммунистической партии Белоруссии от 25 июня сообщалось об организационных проблемах, возникших на фронте Брест-Кобринского направления: «По рассказам красноармейцев, не все части и соединения имели патроны <…> В 49 стрелковой дивизии после первых же выстрелов произошло смятение. Разработанный на случай войны план действий не был изучен командирами подразделений». Военное и партийное руководство проанализировало обстоятельства первых дней войны и сделало соответствующие организационные выводы. Однако судьба защитников Брестской крепости на этот момент зависела уже только от них самих.

К началу июля противнику удалось захватить укрепления на Центральном острове, уничтожив главный очаг сопротивления защитников Брестской крепости. Борьбу с врагом продолжали теперь уже разрозненные группы красноармейцев и одиночные бойцы. «До 2/|3 личного состава, свыше 90% мат. части артиллерии дивизионной и полковой, не меньший процент конского состава явились жертвой неслыханного вероломства и гнусности преступлений, творимых немецкими фашистами... На сегодняшний день имеем личного состава 910 человек, по штату требуется – 13 691. В этих исключительно трудных условиях личный состав показывает образцы героизма, отваги в защите каждой пяди советской земли», – сообщается в рукописном донесении начальника отдела политической пропаганды 6-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного фронта от 5 июля 1941 года.

О мужестве защитников Брестской крепости говорится и в донесении начальника отдела политической пропаганды 42-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного фронта Богатикова: «Воины, командиры и политработники стремятся быстрее пойти в бой для разгрома фашистских варваров. Красноармеец 2 батар. Тов Захаров заявил: «Фашистские заправилы просчитаются. Победа будет за нами. Наша цель идти вперед». Красноармеец 7 батар. тов. Дьяков заявил: Мы ещё покажем фашистам, на что способна Красная Армия“».

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась до конца июля 1941 года. Когда 28 июля 1944 года, после трёх лет фашистской оккупации советские войска освободили Брестскую крепость, на расплавленных огнеметами кирпичах была найдена надпись одного из последних её защитников: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41».

Майор Пётр Гаврилов последний бой противнику в Брестской крепости дал 23 июля 1941 года. Раненый, он попал в немецкий плен и до мая 1945 года пробыл в нацистских лагерях. Воспоминания Петра Гаврилова об этом дне опубликованы в его книге ««Сражается крепость»: «Затаился в углу капонира. Под рукой – заряженные пистолеты и несколько гранат. Если сунутся фашисты, встречу свинцом. Живым не дамся… Ночью ползком пробрался к воде. Третьи сутки ничего не ел… Временами терял сознание, бредил… Нет, не смерть меня страшила в эти нелёгкие минуты. Мы, защитники Брестской крепости, в трудный час думали о том, как бы побольше уничтожить фашистов да подороже, когда наступит время, отдать свою жизнь за любимую Родину. Рука, даже в часы забытья, инстинктивно нащупывала оружие: два заряженных пистолета и несколько ребристых гранат. С ними-то и собирался встретить свой последний час… В капонир ворвались несколько вражеских солдат. Разрядил в них обойму из трофейного пистолета… Теперь маскировка ни к чему – пришла пора принять открытый бой. Опираясь о стену, с невероятным усилием поднялся на ноги, сделал несколько шагов и бросил по гранате в обе амбразуры. Раздались истошные крики, проклятия, стоны врагов… Вновь застрочили вражеские автоматы, пулеметы, но вот взорвалась не то граната, не то снаряд. Горячей волной меня мгновенно отбросило наземь…. Пытаюсь подняться – и не могу…. Левой рукой бросаю последнюю гранату. Разум приказывает: „Держись до последнего патрона. А их у тебя ещё три. Хорошенько целься и бей по врагу наверняка!“ Но сделать это мне уже не удалось. По глазам полоснуло кровавое пламя, и я потерял сознание. Это случилось на тридцать второй день войны, в капонире, который стал для меня последним огневым рубежом в дни обороны Брестской крепости».

Увидеть кадры пограничных сражений и обороны Брестской крепости позволяют фрагменты кинохроники, размещённые в коллекции Президентской библиотеки, посвящённой сохранению Памяти о Великой Победе. Коллекция формируется с 2010 года; в неё входят официальные документы, книги, периодические издания, свидетельства участников боевых действий и тружеников тыла, их дневники и личные документы, фото- и кинохроника, статьи и газеты военного времени, аудиозаписи.

Также на портале Президентской библиотеки представлен Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах», который формируется совместно с Федеральным архивным агентством с 2020 года. На сегодняшний день в него включены уже более 12 с половиной тысяч архивных документов, многие из которых были ранее засекречены.