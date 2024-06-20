Кому гатчинской клубнички?

…Все началось с пандемии, когда туристический бизнес супругов накрылся из-за ковида. Оставшись одномоментно без заработка, Татьяна и Денис крепко задумались о будущем, и тут знакомые с Кубани позвали их …заняться клубникой. Татьяна – экономист с дипломом Политеха, Денис – повар-кондитер, всю жизнь прожили в Петербурге на проспекте Просвещения, работали в турфирме: где они – а где клубника… Тем не менее, терять было нечего, и идея не казалась такой уж фантастической: невзирая на ковид, туристы на Кубань просачивались и клубнику охотно покупали. Супруги решили попробовать.

- Мы купили там 10 гектаров земли – через интернет, заочно, не глядя, – рассказывает Татьяна. – Приехали, сели посреди поля и задумались: что мы с этим будем делать? Сначала занимались перекупкой: ездили по полям, скупали ягоды и отвозили на побережье. Потом один умный человек подсказал: у вас есть своя земля – выращивайте сами. Нас познакомили с крупным кубанским «клубничником», у которого 1700 теплиц на 70 гектарах, он нас научил, что и как надо делать, и мы два года там отработали. Выращивали и продавали – вполне успешно.

- Почему вернулись?

- Мы все-таки жители Северной столицы, ребенок учится здесь. В 2022 году после сбора урожая мы приехали сюда, посмотрели, какие тут продаются ягоды и по какой цене, и решили, что надо выращивать клубнику дома. Вот, собственно, и выращиваем.

- Но на Кубани другой климат, здесь все, должно быть, сложнее?

- Климат у нас лучше. Парадоксально, но факт. Там, например, с февраля до середины мая зарядили дожди, каждый день, и температура воздуха – 10-12 градусов. Не поймешь, мы на юге или в Питере находимся. А зимой разразился такой снегопад! Снегу выпало – по пояс, а наше поле было в 500 метрах от трассы. Нам не выбраться оттуда, дорогу не расчистить, сто теплиц было – все сложились, металл не выдержал, снег мокрый, тяжелый, мы их потом восстанавливали. Местные сказали: «Это аномалия». На следующий год аномалия повторилась. А здесь наши теплицы под снегопадом выстояли. Мы пять штук накрыли пленкой – проверить, выдержат или нет. Выдержали: снег сухой, все сдувает.

- А земля?

- И земля у нас лучше. На Кубани земля твердая, спрессовывается в комки – не разбить. Клубника – северная ягода, для нее комфортная температура – 21-23 градуса. На жаре она печется, не успевает вырасти, не набирает сока, остается мелкой. Как в холод, так и в сильную жару у нее затормаживается сокодвижение.

- А в морозную зиму?

- Этой зимой у нас была одна экспериментальная теплица: клубника стояла без снега, без укрытия – под пленкой с открытыми дверями. И перезимовала, только с краю один маленький кусочек грядки замерз. Сорт морозостойкий, хотя и с Кубани.

- Как вы все-таки решились выращивать клубнику, не будучи селянами, не имея аграрного образования?

- Поначалу страшно было. Но с клубникой мы начали знакомство еще в 2014 году. На даче у нас была теплица на одну сотку. Мы там посадили 500 кустов клубники, как все дачники. И она хорошо пошла, оказалась вкусной, сладкой, даже появились покупатели. Так что базовые знания у нас были.

Здесь, в Гатчинском районе, мы второй год. Сначала взяли землю в Кобринском поселении в аренду. Но как только мы высадили рассаду в августе, через месяц эту землю выставили на продажу. И мы решили, что надо иметь свою землю, с которой нас никто не выгонит. В общем, в октябре мы уже купили это поле в Рождественском поселении, близ деревни Большево.

- Что здесь было до вас?

- Чисто поле, непаханое, необработанное. Колхоз здесь раньше выгуливал коров, трава стояла под покос. Мы его осенью предварительно распахали, весной протравили сорняки, потом через два месяца отфрезеровали и сделали грядки.

У нас здесь 8,8 га, пока занято около двух гектаров, мы готовим землю, в этом году еще расширимся на полтора гектара. Потихоньку. Сейчас у нас 26 теплиц и открытые грядки, к осени еще добавится 35 теплиц и открытый грунт – 55 стометровых грядок.

- Все грядки у вас – и открытые, и в теплицах – затянуты пленкой, из которой кустики торчат. А как же поливать?

- Это целая технология, которой нас научили на Кубани. Корням тепло, сорняки не растут; когда дождь идет, вода стекает – ягоды не гниют и остаются чистыми на пленке, не в земле. Для создания таких грядок у нас есть специальный грядообразователь, который цепляется к трактору. Грядообразователь формирует бугор, тут же протягивает трубки для полива, потом делается грядка с лунками, которая сразу затягивается пленкой.

А полив – капельный. Вот трубки торчат из-под пленки – они проходят по всем грядкам и подсоединяются к магистрали, куда из скважины поступает вода – надо только кран открыть. Вся плантация разделена на квадраты, мы по очереди открываем краны – и идет полив.

- Ваше хозяйство хорошо оснащено техникой…

- В прошлом году мы заняли второе место на областном конкурсе «Агростартап», получили три миллиона на развитие, и на эти деньги купили трактор, грядообразователь, фрезу. Грядообразователь отечественной сборки, но из японских комплектующих. Трактор – китайский «Белорус». Без техники выращивать клубнику в промышленных масштабах нереально, к тому же это техника специфическая, не везде продается. Мы заказывали ее на Кубани.

- И клубника тоже оттуда?

- Да, изначально нам привезли в рефрижераторе рассаду, а теперь мы и сами ее выращиваем в специальном рассаднике. Основные наши сорта – «априка» и «клери». Еще есть «азия», «мальвина» и «джоли». «Джоли» – это «клери», скрещенная с немецким «дарселектом». Собственно, «априка» – тоже улучшенная «клери», которая является базовым сортом. Он характеризуется морозостойкостью, высокой урожайностью, транспортабельностью, ягоды все ровные, вкусные, сладкие.

- Выведенные сорта – послаще?

- По сладости они все одинаковые. Селективные сорта отличаются урожайностью. Вообще, все ягоды крупные, средний вес ягоды – 50 г, это довольно много. А бабушка и дедушка нашей клубники родом из Италии.

- Сколько длится ваш сезон? С весны до осени?

- Все зависит от погоды. В апреле, как только снег сойдет, начинаем подготовительные работы: чистим листья, убираем старые. Оставляем только одну точку роста. Первую ягоду собрали в этом году в теплице 27 мая. В среднем, страда продолжается до конца октября. Сейчас ягода закончится, надо будет срезать усы, распикировать рассаду, потом опять сажать, поливать, кормить. Второгодку тоже надо почистить.

Срок жизни клубничных кустов – два года. Сейчас она первый год плодоносит, потом еще на следующий год, и мы ее будем убирать и сажать новую. Потому что через два года ягода мельчает. Созревание клубники – это устаревание куста. А в этом году мы расширяемся и будем сажать новую клубнику на новую площадь.

- Ваша клубника один раз за сезон плодоносит?

- Да, ремантантной мы не занимаемся. Климат все-таки не позволяет. Если на Кубани она созревает несколько раз – с марта по ноябрь, то здесь сезон – с конца мая до сентября. И если в кусте заложен потенциал – килограмм, на юге он этот килограмм и выдаст, а здесь – вполовину меньше. Лишние затраты, а объем тот же самый. Так что к концу июля сезон клубники у нас закончится. Правда, «мальвина» – более поздний сорт, у него только во второй половине июля поспевают ягоды.

- Как вы боретесь с вредителями? Чем удобряете?

- Жесткую химию мы не используем. Применяем бактерии, грибы. Лягушек у нас тут нет – видимо, потому что много аистов: ходят следом за трактором, пасутся в поле. Слизняков тоже нет – против них есть биологические препараты. Больше всего на ягоды покушаются птицы, и против них – только пугало. Удобрения приходится покупать импортные. Например, в нашем регионе нет препаратов на основе водорослей – их везут из Европы. Но никакими средствами сами ягоды мы не поливаем, поэтому их можно смело есть.

Привозную клубнику снимают с куста на стадии технической зрелости и обрабатывают озонатором, чтобы в дороге не испортилась. И тут, конечно, наши ягоды выигрывают – свежесорванные с куста, они совсем другого качества.

- Большого урожая ждете?

- Не могу сказать, какой объем у нас будет. На Кубани мы собирали порядка 20 тонн с гектара. Здесь, конечно, будет меньше, но, я думаю, тонн десять с гектара получится. С реализацией проблем нет – у нас прямо с поля все разбирают, мы никуда ее не во-зим. Некоторые покупатели берут и по 50-100 кг. Видимо, работает «сарафанное радио», группа в «ВК».

- Помощников нанимаете?

- По возможности, мы стараемся все делать сами – подкормку, полив. Но на сбор ягод, конечно, привлекаем местных жителей, полтора десятка человек, наверное, будут работать. И на чистку и посадку зовем сезонных рабочих, потому что самим все не сделать.

- Татьяна, почему вы выбрали именно Гатчинский район для ведения фермерского хозяйства?

- Гатчинский район – это юг Ленинградской области, здесь сухо, и земля подходящая. Это оптимальный вариант. Первый месяц мы мотались сюда с проспекта Просвещения, потом поняли, что это нереально и поставили небольшой домик. Думали сначала, для работников – временный, оказалось, для себя. Конечно, хотелось бы полностью здесь обосноваться и жить на своей земле, но есть загвоздка: в Ленинградской области фермерам запрещено строить капитальные дома. Возможно, этот запрет все-таки снимут…

- Кроме клубники вы ничего не выращиваете?

- Только заложили плантацию голубики, на следующий год начнем продавать. И посадили для себя два ряда малины. Больше ничем не будем заниматься. Каждая культура требует своего ухода, знаний. Ну, не лежит у меня душа к огурцам-помидорам. Выращивание клубники – труд нелегкий, но многое делается уже на автомате, и нам это дело нравится. А заниматься надо тем, что нравится, тогда и результат будет.

Беседовала Екатерина Дзюба