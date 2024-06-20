Реставрация усадьбы Щербова – на паузе: подрядчик обанкротился

15 июня исполнилось 158 лет со дня рождения художника-карикатуриста Павла Щербова. Этот человек трансформировал искусство карикатуры и своей оригинальностью превзошел мастеров жанра. Щербова любили и боялись, старательно избегая его насмешливого взгляда. Его талантом восхищались самые выдающиеся люди эпохи. Гатчина считает художника «своим»: здесь он прожил вторую половину жизни, и здесь находится знаменитый дом Щербова 1911 года постройки, который сегодня претерпевает долгожданную реставрацию. Процесс небыстрый и непростой.

Гатчинцы переживают за судьбу здания: четвертый год музей-усадьба не принимает посетителей. Каковы перспективы?

- В доме Щербова идет период допроектирования, – говорит директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова. – В прошлом году мы были вынуждены расторгнуть контракт с компанией «Зодчий» по причине ее банкротства, и в связи с вынужденной остановкой пришлось провести консервационные работы, чтобы не нанести ущерба объекту.

Как пояснила Леся Анатольевна, во время реставрации выявился очень большой объем неучтенных работ, особенностей здания, которые потребовали выработки индивидуальных решений по реставрации несущих конструкций. Дом изготовлен в смешанной технике из камня и бетонных блоков. Некоторые из них оказались нестабильны, пришлось искать решение. Внутренние перегородки при реставрации были оценены как аварийные – потребовался демонтаж.

О том, что сделано, что еще предстоит, и когда экскурсанты смогут вновь ступить на территорию усадьбы, рассказала заведующая домом-музеем Павла Щербова Александра Журавлева.

- Самое главное, сделана большая и очень важная часть работ: у нас полностью восстановлены фундаменты. До реставрации была нарушена гидроизоляция, из-за чего пострадала несущая часть конструкции. Теперь все фундаменты главного здания и флигеля укреплены, гидроизолированы. Вторая часть, которая не закончена – это реставрация и ремонт крыши. Деревянные конструкции полностью восстановлены – стропильная система практически вся осталась старой. Все, что нужно, заменили, восстановили и обработали противопожарными составами для

безопасности.

…Красная черепичная крыша дома восстановлена частично. Как рассказала Александра Геннадьевна, при реставрации черепица была разделена на три части: одна – которая требует только чистки, другая – которая нуждается в реставрации, и третья, которую невозможно восстановить. Соответственно, та часть черепицы, которая была отреставрирована или не нуждалась в реставрации, уже уложена на крышу. Чтобы крышу не заливало, все остальное закрыто профлистом. Утраченная часть черепицы будет восполнена.

Здание затянуто пленкой, потому что была полностью сбита штукатурка. Предыдущую реставрацию делали в 90-е и не особо качественно – в штукатурке была большая примесь бетона.

- Исторический цвет штукатурки здания более желтый, – поясняет Александра Журавлева. – Он сохранился на флигеле, и здание будет оштукатурено заново. А после снятия штукатурки обнаружилось множество трещин в этих пустотелых бетонных блоках, из которых сложен дом. Практики реставрации таких блоков нет никакой, собирались научно-методические советы с лучшими реставраторами Петербурга, принималось решение, которое будет включено в новый проект реставрации.

Из хорошего: восстановлен вход в подвал, который был ликвидирован в советское время. Экскурсии туда водить не будут, но исторический облик зданию возвращен.

У сотрудников музея есть мысль возобновить прием посетителей небольшими группами – по три-пять человек.

- Идея интересная: многие интересуются реставрацией, люди продолжают писать нам, спрашивают, когда же можно будет зайти посмотреть. Мы и сами скучаем по нашим гостям, от которых всегда есть какая-то эмоциональная отдача, – призналась Александра Геннадьевна. – Поскольку здание законсервировано, мы предполагаем возобновить допуск посетителей с индивидуальным экскурсионным обслуживанием, строго по записи. Сейчас можно увидеть всю структуру здания, ознакомиться с технологией строительства; после окончания работ эти детали будут недоступны.

По контракту проектирование запланировано до конца 2024 года. Подрядчик должен откорректировать проект и пройти экспертизу. В целом, в следующем году музейщики рассчитывают получить готовый проект со всеми экспертными заключениями. Следующий этап – финансирование: выделение денег и поиск подрядчика. Кроме того, помимо непосредственно реставрации нужно благоустроить территорию и подключить все инженерные коммуникации. На данный момент вопрос решен только с ЛОЭСК, но остается еще «Водоканал» и «Тепловые сети».

Если говорить о сроках – когда же, наконец, гатчинцы и гости нашего города смогут увидеть музей-усадьбу Щербова во всей красе, то, по словам представителей музея, речь идет о годах.

- Процесс реставрации очень долгий и кропотливый. Как никакой иной вид работ, реставрация требует вдумчивости и расторопности, но не терпит спешки, – заметила директор Музейного агентства Леся Колесникова. – Реставрационные работы будут выполняться столько, сколько потребуется.

Помимо дома Щербова, в реставрационной работе у Музейного агентства Ленинградской области находится усадьба Набоковых-Рукавишниковых в Рождествено. В этом году начнется работа по проектированию реставрации дома Ольдерогге – одного из старейших памятников архитектуры Гатчины.

И в целом на территории Ленинградской области ведется большой комплекс реставрационных и проектных работ. В этом году Музейное агентство приступает к реставрации музея в Луге, который располагается в небольшом деревянном особняке конца XIX века. Близится начало реставрации дома Графтио в Волхове. Также будут выполнены первоочередные противоаварийные работы в крепости Корела, проектируется реставрация усадебных объектов в Изваре.

Екатерина Дзюба