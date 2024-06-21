Бизнес-акселерация для социальных предприятий в Центре «Мой бизнес»

За это время этот бизнес-интенсив прошел 231 социальный предприниматель региона. Подобные программы являются эффективным вкладом в развитие социального бизнеса,

которому уделяется особое внимание в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство».

В этом году отобрано 25 заявок для участия в акселерационной программе по таким направлениям, как: дополнительное образование, спорт, творчество, социальное такси, детские сады и лагеря.

Участников бизнес-акселерации ждет насыщенная программа с возможностью обмена опытом с коллегами из других регионов и образовательными интенсивами с профессионалами отрасли.

Каждому участнику - индивидуальный план развития на акселератор и наставник.

Ленинградская область в числе лидеров по поддержке социального бизнеса в России. За особое внимание к данному направлению в 2024 году губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко удостоился ежегодной Премии «Импульс добра» за вклад в продвижение социального предпринимательства.

Всего в области на июнь 2024 года 448 социальных предприятий, которым доступны налоговые льготы, финансовые, консультационные и образовательные меры поддержки.

О мерах поддержки можно узнать на сайте 813.ru.