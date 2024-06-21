Бизнес-акселерация для социальных предприятий в Центре «Мой бизнес»
28 июня в Центре «Мой бизнес» начнется бизнес-акселерация «Формула роста» для социальных предприятий Ленинградской области. Программа проводится с 2020 года.
За это время этот бизнес-интенсив прошел 231 социальный предприниматель региона. Подобные программы являются эффективным вкладом в развитие социального бизнеса,
которому уделяется особое внимание в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство».
В этом году отобрано 25 заявок для участия в акселерационной программе по таким направлениям, как: дополнительное образование, спорт, творчество, социальное такси, детские сады и лагеря.
Участников бизнес-акселерации ждет насыщенная программа с возможностью обмена опытом с коллегами из других регионов и образовательными интенсивами с профессионалами отрасли.
Каждому участнику - индивидуальный план развития на акселератор и наставник.
Ленинградская область в числе лидеров по поддержке социального бизнеса в России. За особое внимание к данному направлению в 2024 году губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко удостоился ежегодной Премии «Импульс добра» за вклад в продвижение социального предпринимательства.
Всего в области на июнь 2024 года 448 социальных предприятий, которым доступны налоговые льготы, финансовые, консультационные и образовательные меры поддержки.
О мерах поддержки можно узнать на сайте 813.ru.