Цикл военно-исторических мероприятий, приуроченных к 80-летию проведения Свирско-Петрозаводской операции 1944 года «Свирская Победа»

22 июня в городе Лодейное поле и 23 июня в деревне Харевщина в память о героических событиях комитет по молодежной политике Ленинградской области организует цикл военно-исторических мероприятий – интерактивные выставки и реконструкция сражения между Красной армией и финскими вооруженными силами с инсценировкой форсирования водной преграды и высадки десанта.

В мероприятиях, посвященных Свирско-Петрозаводской наступательной операции, примут участие более 200 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Вологды, Петрозаводска, Сортавалы и др. Будут задействованы реплики и действующие образцы военной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения и средств переправы.

Приглашаем гостей почтить память погибших в тех боях, увидеть уникальные предметы солдатского быта, амуницию, снаряжение, образцы военной техники противоборствующих сторон. Любой желающий сможет подержать в руках редкие образцы вооружения, задать интересующие вопросы и сфотографироваться с участниками клубов исторической реконструкции.

Кульминацией станет грандиозная военно-историческая реконструкция «Свирская победа» - словно в машине времени зрители перенесутся на поле боя 1944 года, окунутся в атмосферу того времени и смогут увидеть инсценировку высадки десанта.

Историческая память формирует наши поступки. Это наглядный пример восстановления связи времён, уважения, патриотического воспитания детей, подростков, молодежи.

Ждем всех, кто гордится и интересуется военной историей нашей страны, хочет интересно и активно провести время, ощутить, как стираются грани между прошлым и настоящим.

Подробная информация на https://vk.com/moo_epoha

Контактное лицо: Носов Игорь Николаевич, тел.: +7 921 998 23 84.