Валерий Мачульский: «Памятники не вечны...»

— Валерий Алексеевич, поздравляю вас с заслуженной наградой и с юбилеем работы в ВООПиК.

- Удостоверение как общественному инспектору Гатчинского городского отделения

ВООПиК мне выдала Т.С. Званская 3 октября 1984 года. Поселившись в Гатчине в 1973 году, я стал собирать материалы по истории создания памятников, мемориальных досок и произведений монументально-декоративного искусства. Эта тема и по сей день мне интересна.

— Так сложилось, что скульптором вы не стали, а что для вас стало целью жизни?

— Главной целью стало самообразование с целью саморазвития в области искусства. Благо, в то время я учился и жил в Ленинграде. План был простой, из нескольких пунктов, дополняющих друг друга. Первое – я посещал лектории Эрмитажа, Русского музея, Музея этнографии народов СССР. Второе - покупал и читал книги по скульптуре (стал библиофилом). Третье - посещал художественные выставки. Четвертое – выписывал журналы «Художник», «Архитектура СССР», «Творчество». Пятое - посещал мастерские скульпторов, самая ценная форма общения двух заинтересованных людей – это беседа.

В беседах у меня формировалось понимание специфики творчества скульптора от замысла, эскиза и до монтажа памятника. Появилось понимание стилистических особенностей в творчестве крупных мастеров советского периода.

— Вы говорите: «Я человек своего времени», а какое это было время?

— Это было время добрых людей. Они пережили ужасы войны, тяготы восстановления страны. Они мечтали о мире во всем мире. Они воспитывали в нас трудолюбие, патриотизм, коллективизм.

— И в чём зримо всё это проявлялось?

— Всё это ярко проявлялось в социальном заказе произведений искусства: литературы, кинематографа, театра, живописи, скульптуры. В них присутствовали элементы романтизма 60-х годов и комсомольская напористость строительных отрядов 70-х. Это явление можно назвать «коллективным трудом» по созданию образа нового человека. Но в этом общем стремлении недооценили важный фактор – индивидуальные особенности человека как личности.

— Когда и как вы сами осознали свою индивидуальность?

— В моем случае природное чувство пластической формы в скульптуре проявилось в шестом классе, но от моих родителей не было отклика, и этот «зародыш» не получил развития. И я не осознал того, что надо развивать это «природное явление». Впоследствии было несколько всплесков, когда я брался за пластилин, несколько работ сохранилось. Особенно я дорожу рельефным портретом скульптора М.К. Аникушина. При встрече с ним, в его мастерской, он похвалил мою работу, сказав, что я от природы чувствую форму.

— Была ли мечта?

— Мечты не было. Были лишь желания, череда скромных запросов повседневного бытия, дающие в сумме и благополучие. Были надежды – это нечто большее, дающее уверенность в правоте своего пути на видимом расстоянии. Мечта – это то, что за горизонтом. У меня не было такого учителя, который бы помог мне заглянуть за горизонт, поэтому долгое время я ориентировался на многофакторность своих желаний. Любая мечта – долгосрочный проект, и чем раньше ты определишься с мечтой, тем быстрее её реализуешь.

— Как прагматика меня интересует, какое практическое применение вы находите своим обширным знаниям?

— В 1991 году при поддержке заведующей отделом культуры г. Гатчины Антонины Максимовны Качаловой был организован «Культурно-исторический архив г. Гатчины», которым я заведовал с 1991 по 2008 годы. Задача архива – сбор материалов по всем направлениям культурной жизни города Гатчины.

— Что интересного было в этой работе для вас?

— Меня привлекала возможность общаться с творческими людьми. Их энергия была зара-зительной. Чтобы отдохнуть от повседневности, собрал материалы и оформил выставку «Бутылка в нашей жизни», которая состоялась 22 сентября 2002 года, в день города, на площади Богданова, на Аэродроме. Тема актуальная на все времена нашла живой отклик у людей с развитым чувством юмора.

— Какую пользу принёс архив вам и городу?

— Занимаясь архивными делами, я стал сопричастен к жизни города. В фондах архива были собраны тысячи фотографий, фотонегативов, афиш, буклетов, документов, отражающих деятельность музеев и культурных центров нашего города. Для культуролога эта информация становится ценнейшим пластом культурного наследия. Все эти материалы были переданы в Музей истории г. Гатчины.

— А как же быть с главной темой для вас – скульптурой?

— Я собрал материалы по истории создания памятников, мемориальных досок и произведений монументально-декоративного искусства Гатчины. В этом мне большую помощь оказал скульптор В.В. Шевченко, председатель городского общества ВООПиК Т.С. Званская и секретарь В.М. Ключникова.

Собранный материал послужил основой для оформления выставки «Монументальное и монументально-декоративное искусство г. Гатчины с 1922 по 1997 гг.», открывшейся в 1997 году в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Все отзывы были положительны, с пожеланиями написать книгу о памятниках г. Гатчины.

— Знаю, что вы выполнили пожелание гатчинцев, но как шла работа над книгой?

— Книга писалась медленно, урывками от основной работы в ЦНИИ КМ «Прометей» и домашних забот. В издании книги активную помощь оказала директор Музея истории г. Гатчины Е.А. Потоцкая. В софинансировании неоценимую поддержку оказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.А. Ершов. 24 января 2015 года в Музее истории г. Гатчины состоялась презентация первой книги «История Гатчины в бронзе и граните». Вторая часть увидела свет в 2017 году.

— В разные годы вы были инициатором и оказывали содействие в установке мемориальных досок, это отражено в гатчинской прессе.

— Памятники не вечны, по разным причинам идёт «естественная убыль». Отслеживая техническое состояние памятников, я обращаюсь в комитет по культуре и в совет ветеранов с ходатайством по восстановлению или изготовлению новых, взамен утраченных. Были восстановлены или реставрированы мемориальные доски: в 1997 году - Н.Я. Кузьмину; в 1998 году – М.А. Лозинскому и С.Н. Рождественскому; в 2011 году - А.С. Лаврову; в 2019 году - Ф.И. Галееву и ополченцам-балтийцам; в 2020 году - И. Максимкову; в 2021 году - К. Александрову.

Хочу вспомнить добрым словом рано ушедшего из жизни, в 2020 году, председателя Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Александра Павловича Резвого. Он оказывал реальную помощь в восстановлении памятников.

— Всё, о чем вы мне рассказали, это прошлое. А что нового может появиться в г. Гатчине или уже появилось?

— Это актуальный вопрос, потому что Гатчина стала столицей Ленинградской области, а статус повышает ответственность за облик города. Благодаря монументальному искусству Гатчина стала активно «бронзоветь». Появились значимые для истории города, добротные в исполнении и высокохудожественные памятники: в 2021 году - императору Александру III, композитору М.М. Ипполитову-Иванову; в 2023 году - учителю К.Д. Ушинскому и писателю А.И. Куприну. Это вызывает гордость у жителей столицы, но и гатчинцы не лыком шиты. В 2020 году работники ЦНИИ КМ «Прометей» изготовили и установили памятный знак, посвященный 120 Гатчинской дивизии, освобождавшей город в 1944 году от немецких захватчиков на одноименной улице.

Особая тема, которая требует обсуждения, - это отношение администрации города к инициативам граждан с предложениями об увековечивании исторических личностей, значимых для города. Утрачена полезная практика городского художественного совета, где обсуждались инициативы граждан и путем голосования принимались решения.

— Традиционный вопрос: какие творческие планы?

—В последнее время я увлекся созданием инсталляций, объединяя различные предметы смысловым содержанием. Называю я их «забавы разума». Моим знакомым нравится. Также продолжаю собирать материалы для третьей книги «Монументальное и монументально-декоративное искусство г. Гатчины». Откликаюсь на новые явления в жизни города по своей теме публикациями в СМИ. Как библиофил я продолжаю пополнять фонд личной библиотеки по истории и краеведению Гатчины. Предлагаю вам папку с текстами моих афоризмов, для оценки.

Уже дома, после встречи, я открыл папку с афоризмами Валерия Алексеевича. Там вполне можно и четвертую книгу издавать. Многие из его афоризмов звучат свежо, полны философской глубины. Иначе говорят об общеизвестных вещах, преподносятся в необычной словесной форме, что и придает им свежесть восприятия. «Слова благодарности близким надо высказывать тогда, когда они в здравии, а не в пустоту после их ухода».

Спасибо вам, Валерий Алексеевич, за ваш труд. Творческих успехов и долгих лет жизни!

Андрей Павленко