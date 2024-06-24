Больница им. Кащенко: 115 лет – в одном направлении

В этом году у Петербургской психиатрической больницы № 1 – двойной юбилей: 115 лет самой клинике и 165 лет со дня рождения ее основателя – выдающегося российского врача-психиатра Петра Петровича Кащенко.

21 июня в больнице состоялось торжественное собрание, посвященное двум знаменательным датам. Главный врач Олег Лиманкин, открывая мероприятие, рассказал об истории больницы – одной из крупнейших специализированных клиник страны, а также о заслугах ее основателя – знаменитого психиатра-гуманиста Петра Кащенко, создавшего целую систему реабилитации душевнобольных. Именно Кащенко разработал принципы земской психиатрии, которые и внедрял в больнице, открытой в 1909 году под Санкт-Петербургом. Он первым провел перепись душевнобольных в России, стоял у истоков диспансерной психиатрической помощи и считал очень тонкой грань между безумием и гениальностью.

Больницу, открытую в имении Сиворицы в Гатчинском районе, отмечали как образцовую еще в 1913 году на Всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге. В 1915 году Петербургская больница получила многочисленные положительные отзывы на Дрезденской международной гигиенической выставке. С 1920 года больница носит имя своего создателя – Петра Кащенко и спустя столетие подтвердила свой высокий статус, когда была признана лучшей в России.

Сегодня психиатрическая больница им. Кащенко размещается на нескольких площадках. Главная – стационар № 1 – в селе Никольском в Гатчинском районе, стационар № 2 – на Троицком проспекте в Санкт-Петербурге, дневные стационары находятся на Садовой и Канонерской улицах, в диспансерном отделении помощь оказывается жителям Красносельского и Кировского районов. Это большой комплекс, в котором работают специалисты разного профиля, лечатся разные категории пациентов, но общее у всех отделений одно: психосоциальное направление.

Как справедливо заметил Олег Лиманкин, больница им. Кащенко давно стала своеобразным брендом нашего округа в области психиатрии, а фамилия знаменитого доктора прочно связывается в сознании гатчинцев с небезызвестным учреждением. И в каждом регионе страны – свой «Кащенко», только под другим названием.

От комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сотрудников больницы поздравил начальник отдела медицинской реабилитации Михаил Ремизов. Он отметил, что за 115 лет больница пережила много эпохальных событий, ее коллектив внес весомый вклад в развитие психиатрической помощи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и сегодня больница им. Кащенко – ведущее учреждение в области оказания психиатрической помощи в стране. Михаил Леонидович пожелал медикам дальнейших успехов в работе и вручил награды от комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

За высокий профессионализм, верность долгу, неоценимый вклад в оказание медицинской помощи и в связи со 115-летием со дня образования больницы коллектив клиники получил благодарственное письмо от вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поздравила сотрудников больницы с юбилеем, пожелав каждому здоровья, сил и уверенности в завтрашнем дне:

- История больницы неразрывно связана с историей нашей страны. Сегодня для Гатчинского округа больница им. Кащенко – один из крупнейших налогоплательщиков, организация, где трудится большое количество человек. Вы несете глубокую миссию, даете людям веру в себя и возможность идти по жизни дальше.

Людмила Николаевна передала главному врачу больницы Олегу Лиманкину приветственный адрес от главы Гатчины и района Виталия Филоненко и наградила сотрудников больницы грамотами и благодарностями.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко зачитала поздравительный адрес от председателя областного парламента Сергея Бебенина и вручила коллективу больницы сертификат на приобретение бытовых приборов и благодарственные письма.

Также медики получили награды от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Сами медработники очень ценят свою больницу, по праву считая ее одной из лучших в области психиатрии. Как признался врач-оториноларинголог Хайрулла Файзуллаев, работать в стенах больницы им. Кащенко – счастье: «Я очень благодарен судьбе за то, что попал в этот коллектив, к такому руководству. Мне очень повезло: это историческое здание, здесь работало много ученых, посвятивших свою жизнь самой тяжелой сфере медицины – лечению душевнобольных».

Врач-психиатр, заведующая общепсихиатрическим отделением Кира Гебель работает в клинике с 2001 года. «Эта работа – две трети моей жизни, и я хочу продолжать работать в этой больнице ради моих пациентов и убеждена, что у большинства моих коллег такие же цели».

Как подчеркнул главный врач психиатрической больницы № 1 им. Кащенко (он же глава Большеколпанского поселения) Олег Лиманкин, сегодня больница развивается в том направлении, которое было задано 115 лет назад Петром Кащенко: Это психосоциальное, реабилитационное направление, где, наряду с фармакотерапией важным и даже более важным является психотерапевтическое и психосоциальное воздействие, коррекционная работа, арт-терапия, трудотерапия. Все это и составляет современную психиатрию, которую еще иногда называют общественно-ориентированной. Психиатр использует все ресурсы и все возможности – и психотерапевтические, и социальные – для лечения пациентов и возвращения их к жизни.

Екатерина Дзюба