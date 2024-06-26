Иванов День по-фински

Юханнус – день летнего солнцестояния, является одним из главных праздников лета для ингерманландских финнов. Он глубоко укрепился в славянской культуре. На Руси этот день известен как Ивана Купалы. Праздники отмечаются в один день, что лишний раз подчёркивает общность двух культур.

На гатчинской земле Юханнус прошёл 36-й раз, и с каждым годом размах мероприятия растёт. На Юханнусе было абсолютно всё: венки, яркие традиционные наряды, хороводы, танцы, песни, интерактивные фотозоны, мастер-классы и, конечно, же большой костёр.

Времена, когда Юханнус считался сугубо праздником солнцестояния, прошли, в наше время это больше праздник дружбы двух культур – русской и финской. Под открытым небом на исторической родине ингерманландцев Юханнус собирает сотни зрителей, творческие коллективы, музыкантов и танцоров, мастеров прикладного творчества из разных уголков Ленинградской области и не только.

Мост через реку Оредеж был увешан цветными лентами, сцена украшена полевыми цветами, на Лялином лугу располагались небольшие мягкие стога сена. Гости и участники праздника приехали в национальных костюмах, женщины украсили волосы венками из разнотравья, мужчины надели шляпы.

Ведущие праздника обращались к зрителям и объявляли номера, как на русском, так и на финском языке, что лишь подчёркивало межнациональный характер торжества. По давней традиции, Юханнус открылся исполнением гимна Ленинградской области и гимна Ингерманландии Nouse Inkeri.

Со сцены с приветственной речью к участникам праздника обратились Владимир Горячёв, консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Ольга Мясникова, заместитель главы администрации Гатчинского района по самоуправлению и внутренней политике и Марина Дозморова, заместитель главы администрации Сиверского поселения.

Праздничный концерт открыл хор Гатчинского прихода церкви Святого Николая. Погрузили зрителей в атмосферу Юханнуса танцевальные коллективы из Санкт-Петербурга и Вистинского сельского поселения: фольклорный танцевальный коллектив «Piirileikki», студия народного танца «Этника», фольклорный танцевальный коллектив «Soikkolaiset» ижорской общины «Шойкула», театральная мастерская «Lauluema», ансамбль кантелистов при Ижорском музее и другие артисты. С восторгом зрители аплодировали солистке коллектива Войсковицкой Школы третьего возраста Татьяне Рочевой, которая исполнила коми-пермяцкую народную песню «Силиэз».

«Я выступаю на этом празднике уже второй год. Юханнус для меня имеет большое значение, так как по национальности я отношусь к коми-пермякам. Считаю, что очень важно чтить и сохранять культурные традиции своего народа», - рассказала Татьяна Рочева.

Аплодисментами зрители встретили показ коллекции костюмов, созданной автономной некоммерческой организацией по популяризации и сохранению этнокультурной традиции «Культурная Среда».

«В рамках нашего проекта «Лаборатория. Водь. Ижора.» мы привезли на Юханнус коллекцию из восьми образов. Суть нашей работы заключается в интегрировании традиционного кроя, вышивки и ювелирных украшений, присущих национальным ижорским женским нарядам, в современную моду. Лично для меня Юханнус - это событие года, один из праздников, который объединяет всех представителей малочисленных коренных народов Ленинградской области. Надеюсь, что такая дружба и общность не закончатся никогда», - поделилась эмоциями руководитель проекта Мария Романова.

В программе праздника также были катание верхом на лошадях и верблюдах, мастер-классы по изготовлению сувениров и плетению венков, народные спортивные игры.

Традиционно празднество завершилось большим костром. Он играет важную роль на Юханнусе, так как олицетворяет жаркое летнее солнце, которое как раз наиболее активно светит на небосклоне в день летнего солнцестояния, что является символичным. Ещё одним не менее важным символом праздника является вода. В культуре как славянской, так и в финской распространено поверье: если пустить по реке венок из полевых цветов и загадать желание, то год станет удачным и всё желаемое непременно сбудется. Немало людей решили воспользоваться предоставленной возможность и загадать всё самое сокровенное – по реке Оредеж поплыла вереница венков.

Максим Булатов