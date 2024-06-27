Викторина у нарколога

Тестирование несовершеннолетних на употребление наркотиков проводится в наркологическом кабинете на постоянной основе. Старшеклассники и студенты, получающие среднее профессиональное образование, в возрасте 15-17 лет, прошедшие анкетирование у себя в учебном заведении, сдают тест у нарколога.

С тех пор, как в наркологическом кабинете появился российский прибор нового поколения «Сармат СВ» – анализатор для иммунохроматографических тестов, процедура тестирования на наркотики значительно упростилась. Тест-полоска вставляется в прибор, и результат моментально выводится на дисплей.

Наркологи протестировали учеников нескольких школ Гатчинского района, в том числе Лукашевской, Пудостьской, Сиверской гимназии и школы-интерната. По пятницам приходят тестироваться студенты ГИЭФПТ. Как заметила заведующая гатчинским наркологическим кабинетом, психиатр-нарколог Елена Колиш, ребята молодцы – результат у всех отрицательный.

Чтобы разнообразить процедуру, в рамках антинаркотического месячника сотрудники наркологического кабинета организовали для студентов викторину. В числе вопросов были, например, такие: «Что нужно сделать, если предлагают наркотики?», «В каком возрасте человек быстрее попадает в зависимость от наркотиков?», «Лечение наркомании возможно только при желании больного?», «С какого возраста начинается уголовная ответственность за распространение наркотиков?» и т.п. Тот, кто лучше всех справился с вопросами викторины, получает маленький приз – шоколадку.

Кроме того, антинаркотическое просвещение оказалось востребовано в среде военнослужащих: сотрудник наркологического кабинета Татьяна Степановна Жаркова читала лекции о вреде наркотиков в Красных казармах и за интересную подачу материала была награждена благодарственным письмом от командования.

Также коллектив психоневрологического диспансера получил благодарственное письмо от сообщества «Анонимные наркоманы» – за поддержку и содействие в развитии сообщества, которое для многих стало последней надеждой на спасение.

Екатерина Дзюба