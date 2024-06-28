134,5 миллиардов кредитных средств получили жители СЗФО на потребительские цели за пять месяцев 2024 года

В последний месяц весны 2024 года Сбер в СЗФО выдал на потребительские цели 31 млрд рублей. Лидеры – Санкт-Петербург (11,3 млрд рублей), Ленобласть (3,2 млрд), Архангельская и Мурманская области (почти по 3 млрд).

Портфель потребительского кредитования Северо-Западного банка Сбербанка превысил отметку 400 млрд и составил на 1 июня 412,5 млрд рублей.

«Потребительский кредит Сбера остаётся одним из самых популярных в России. Мы сделали этот продукт максимально удобным и простым. Открыть его можно быстро и в офисе, и онлайн. При этом уже более 90% наших клиентов на Северо-Западе предпочитают именно Сбербанк Онлайн. Кроме этого, заёмщик может получать дополнительную выгоду: например, кешбэк бонусами с подпиской СберПрайм Плюс. А для зарплатных клиентов есть ещё и скидка на годовую процентную ставку», - прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Подробнее о потребительском кредитовании на сайте банка.

Фото freepick.com