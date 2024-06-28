Михаил Петров из Вырицы прошел в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

В 2024 году участниками конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» стали более 18 тысяч человек из 73 регионов Российской Федерации. В полуфинал прошли только 300 человек. В очных финальных мероприятиях конкурса также примут участие представители более 10 зарубежных стран, в числе которых Китай, Иран, ЮАР, Турция, Беларусь, Казахстан, Монголия, Куба, ОАЭ.

Михаил Петров работает главным инженером проекта в АО «Институт «Стройпроект», одном из ведущих проектных институтов страны.

- Моя профессиональная деятельность связана с проектированием объектов транспортной инфраструктуры, - рассказывает Михаил Петров. - Принимал участие в реализации таких крупных объектов, как строительство КАД, ЗСД, строительство мостовых сооружений в составе автомобильных трасс М4, М11, М12 (в том числе открытого недавно Вантового моста через реку Оку), мостов в городах Новосибирск, Пермь, Уфа, Нижний Новгород и других. Сейчас в должности главного инженера проекта работаю над реализацией таких крупных объектов, как первый этап Широтной магистрали скоростного движения – Витебская развязка ЗСД и строительство Большого Смоленского моста через Неву.

Очный финал (включающий в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ) и торжественное награждение победителей IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» пройдет в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа, в Волгограде.

По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв управленческих кадров отрасли и экспертные рабочие группы устойчивого развития отрасли.