Опасная находка в Сиверской

Для обследования и последующего обезвреживания взрывоопасных предметов на место прибыли сотрудники группы ФГКУ «Невский Краснознаменный Ордена Жукова спасательный центр МЧС России имени Ленсовета». У специалистов центра богатый опыт работы с боеприпасами различного типа, поэтому благодаря их слаженной работе и высокому профессионализму авиабомбы были успешно извлечены и доставлены на специальный полигон, после чего, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, будут уничтожены.

В связи с этим ОНДиПР Гатчинского района напоминает, что следует неукоснительно соблюдать правила безопасности при обнаружении снарядов времен ВОВ.

Категорически запрещается:

- трогать или перемещать предмет;

- закапывать находку в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к разборке или к распиливанию снаряда;

- разводить по близости костер или бросать в огонь предмет;

- воздействовать на предмет при помощи звука или электромагнитных волн.

Все эти действия могут привести к взрыву!

При обнаружении снаряда следует немедленно сообщить о находке по телефону «101», «102» или «112». При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения. По возможности до прибытия полиции следует принять меры по недопущению к месту обнаружения других лиц в радиусе до 50-100 метров.

ОНДиПР Гатчинского района