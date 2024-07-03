Детский сад в Верево – один из лучших в регионе

Строительство нового детского садика на ул. Кутышева, д. 13 завершено в конце 2023 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп для детей по 20 человек. В образовательном учреждении помимо групповых помещений предусмотрены прачечная, пищеблок, комната Лего, сенсорная комната, библиотека, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты дефектолога и логопеда. Для профилактики простудных заболеваний есть натуральная соляная комната.

- Прекрасный детский сад. По наличию помещений под различные направления на сегодняшний день это один из лучших детских садов в Ленинградской области, - отметил Александр Дрозденко.

Строительство детского сада выполнено по государственной программе «Современное образование Ленинградской области». Стоимость строительства составила 453,6 млн руб.