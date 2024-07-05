Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

Свою работу выставка завершит 8 июля. Ключевые моменты экспозиции будут представлены в Национальном центре «Россия». Распоряжение о его создании подписал Президент России Владимир Путин.

Стенд Ленинградской области неоднократно отмечали, как один из лучших среди регионов Северо-Запада. Особенно гостям понравился его интерактивный формат, в том числе, виртуальная «Тропа 47», гоночные болиды, конструктор достопримечательностей региона.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Узнать подробнее об экспозиции нашего региона можно по ссылке: clck.ru/3BhryH