История оккупации Гатчины — в Гатчинском дворце

Неслучайные экспонаты

О новой уникальной экспозиции рассказали сотрудники ГМЗ «Гатчина».

- Все предметы, которые представлены на этой выставке, оказались здесь неслучайно, - отметила куратор экспозиции, ученый секретарь ГМЗ «Гатчина» Мария Кирпичникова. - Часть экспонатов побывала в Германии, будучи вывезенной из Гатчинского дворца оккупантами. Часть предоставили частные коллекционеры. Некоторые вещи выставляются впервые. Особое место в экспозиции заняли предметы, найденные в ходе раскопок поисковым отрядом «Искра».

Также на выставке можно увидеть материалы из Ленинградского областного государственного архива и общества ветеранов контрразведки Ленинградского военного округа.

- История оккупации — действительно очень сложная тема, - говорит научный консультант этого выставочного проекта, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бренёв. - Через мои руки прошли тысячи и тысячи уголовных дел, в том числе и тех людей, которые служили вермахту в Гатчине. После войны большое количество немецких пособников было арестовано, включая сотрудников СД... Несколько лет назад я стал поднимать дела, связанные с событиями в «Сильвии», и нашел показания одного из сотрудников СД, который рассказал, что с сентября 1943 по январь 1944 года немцы расстреливали в парке по тридцать человек в день. Только за эти полгода было убито около четырех тысяч человек. А сколько было расстреляно за предыдущие два года, очень сложно сказать...

Как рассказал Станислав Бренёв, самую вероятную схему мест расстрела и захоронения пленных составил гатчинский краевед Валерий Мачульский. Эта схема была представлена в Следственный комитет, который принял решение провести поисковые работы в парке «Сильвия». К этим работам был привлечен поисковый отряд «Искра» под руководством Андрея Клементьева.

- Мы пока ещё мало знаем, - говорит Бренёв. - Но я уверен, что история оккупации Гатчины будет раскрываться дальше.

Страшная память «Сильвии»

Выставка «Оккупация» разместилась в двух залах. В Зале памяти представлены документы, фотографии и личные вещи людей, останки которых были найдены поисковиками из отряда «Искра». Начало этой экспозиции было положено ещё на выставке «Эвакуация», теперь она дополнена новыми экспонатами.

- В этом зале мы попытались показать истории людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в парке «Сильвия» в Гатчине, - рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. - В центре этой экспозиции главный символ всей нашей выставки - огромная пирамида из обуви расстрелянных людей. Она символизирует жизнь после смерти. Каждая пара обуви — огромная история человека, который отказался сотрудничать с врагом.

В ещё одной инсталляции собраны предметы, с которыми люди не хотели расставаться - крестильный кулон, детский ботиночек, который лежал в кармане женщины... В двух витринах находятся личные вещи солдат. Среди них есть смертные медальоны, награды бойцов, какие-то полезные вещи. В одной из витрин представлены вещи тех, кого удалось опознать после раскопок. Как напомнил Андрей Клементьев, на сегодняшний день в «Сильвии» найдено около двухсот останков, из них опознаны всего девять. Девять семей наконец обрели своих родных и близких — тех, кого продолжали ждать и искать долгие годы...

Предатели и герои

Второй зал полностью посвящён оккупации Гатчины. Он называется Залом размышления.

- Один из символов довоенного Красногвардейска — патефон знаменитой гатчинской артели «Граммофон», принадлежавший семье жительницы Красногвардейска, - рассказала Мария Кирпичникова. - Такие патефоны выпускались у нас до 1941 года. В начале войны эта артель эвакуировалась в Ленинград. В годы оккупации на территории фабрики развернулась страшная трагедия. Здесь находился пересыльный лагерь военнопленных. В нём началась эпидемия тифа, и 170 человек заживо сожгли в бараке...

Ещё один экспонат — изящное старинное кресло. Рядом — фотография, запечатлевшая немцев, сидящих именно в таких креслах. Это кресло — одно из тех, которые не были эвакуированы и пережили оккупацию. Картина над креслом была вывезена немцами в Германию, но вернулась во Дворец и сейчас ожидает реставрации.

Символ «сверхчеловеков», которыми считали себя немецкие офицеры - так называемая Волховская трость.

- Это очень редкий экземпляр, который попал к нам совершенно случайно, будучи подарен коллекционером, - рассказала Мария Кирпичникова. - Такие трости изготавливались здесь - либо пленными советскими солдатами, либо самими немцами, и вручались офицерам вермахта за особые боевые заслуги. Уже после войны был обнаружен флюгер Дворцовой фермы, ставший символом разграбления и опустошения нашей территории.

Экспозицию дополняют пыльные пустые бутылки из-под шнапса и вин, которые доставлялись в Гатчину из Европы - всё, что останется в человеческой памяти от немецких «сверхчеловеков».

Особое внимание привлекает инсталляция, в которой сопоставляются истории двух советских офицеров. Один из них стал предателем, другой - героем. Каждый выбрал свой путь...

Герой - советский разведчик Мелетий Олегович Малышев (1918-1982). В 1941 году он являлся студентом Ленинградского института советской торговли. Вступил в ополчение, был офицером, воевал. Хорошо знал немецкий язык и радиодело, был внедрён военной контрразведкой в абверовскую школу разведки под осажденным Ленинградом. Перед этим попал в немецкий плен, прошел через все его ужасы, но не сломался и не выдал свою миссию. Вернувшись на советскую сторону, Малышев передал нашему командованию ценные сведения о немецких шпионах, которых подготавливали в школах Абвера. Среди наград Мелетия Малышева - орден Красного Знамени, медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда».

После войны Малышев окончил сразу два факультета Ленинградского государственного университета - юридический и исторический. Возглавлял научную библиотеку им. М. Горького, был профессором кафедры истории КПСС ЛГУ.

Николай Рутченко (Рудченко) (1916-2013) был одним из самых известных предателей, связанных с Гатчиной. Как напомнил Станислав Бренёв, в 1941 году Рутченко оказался в Пятом партизанском полку южнее Луги.

- Рутченко ушёл к немцам, рассказал им всё об этом партизанском полке, о его участниках и структуре, - рассказал Станислав Бренёв. - Работал в Гатчине переводчиком в штабе СД, получив немецкое звание лейтенанта. Рутченко носил эсэсовскую форму, проводил много допросов советских военнопленных в СД, вербовал среди них агентуру и участников карательных отрядов. Тех, кто не соглашался сотрудничать с немцами, а таких было большинство, расстреливали в парке «Сильвия» в Гатчине. Известно, что участие в этих расстрелах принимал и лично Рутченко...

Рутченко удалось избежать возмездия после оккупации. После Великой Отечественной войны он обосновался в Париже под фамилией Рутыч. Прожил долгую жизнь, писал и публиковал книги об истории белого движения, создав свою версию сотрудничества с нацистами.

История предательства и героизма в годы оккупации дополнена и другими документами. Выставка напоминает о печально известной Вере Воронцовой, выдавшей немецким оккупантам участников гатчинского подполья.

В экспозиции представлен уникальный документ — страницы дневника учителя биологии Фёдора Шатрова, пригнанного немцами в Красногвардейск из Пушкина. Благодаря хорошему знанию немецкого языка он был назначен помощником распределителя грузов. Организовал в Гатчине из своих учеников подпольную группу, которая передавала для военнопленных продукты и вещи, похищенные с немецких складов, помогала переправлять военнопленных в партизанские отряды. Шатров был схвачен по доносу предателя, прошёл немецкий концлагерь и пытки, чудом остался в живых, продолжив позже борьбу с врагами уже в самой Германии.

С волнением вглядывается в эти странички почётный гость вернисажа, сын Фёдора Шатрова - Константин Шатров, автор книги «Мобилизованный совестью» об удивительной судьбе своего отца и его учеников.

Новая экспозиция дополнена аудио и видеоконтентом с воспоминаниями жителей оккупированной Гатчины.

Выставка «Оккупация» продолжит работу до 29 сентября. В октябре 2024 года ей на смену придет третья выставка, которая будет посвящена освобождению Гатчины.

Юлия Лысанюк