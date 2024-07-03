Креативные индустрии растит бизнес-инкубатор

Обновленный бизнес-инкубатор креативных индустрий собрал под одной крышей талантливых предпринимателей, художников, дизайнеров, реставраторов и представителей других творческих профессий, стремящихся развивать свои проекты и вносить вклад в культурное и экономическое развитие региона.

С праздничной сцены губернатор поздравил жителей с открытием новой креативной площадки и отметил, что такие формы организации предпринимательства должны постоянно развиваться, как и их участники.

- Главная задача власти - не мешать бизнесу, а по мере возможности помогать инициативным, молодым, начинающим предпринимателям, которые хотят развиваться, работать качественно, - сказал Александр Дрозденко.

Он посетил обновленный бизнес-инкубатор, где лично познакомился с предпринимателями и их креативными проектами.

Напомним, что центр для начинающих предпринимателей Гатчинского района открылся в 2002 году. Он был первым в Ленинградской области. Его расположили в корпусе бывшей школы 1957-го года постройки по ул. Юного Ленинца, д.2. Безусловно, здание требовало не только капитального ремонта, но и модернизации, чтобы во всем отвечать духу времени. Реконструкция здания прошла в рамках областной программы «Стимулирование экономической активности». Обновление обошлось в 195,3 млн рублей, и было завершено в апреле 2024 года.

Благодаря реконструкции учреждение сможет разместить 56 субъектов малого и среднего бизнеса, включая мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерская, ателье, аптеку, магазины. В здании есть спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинскими кабинетами. Также на территории бизнес-инкубатора предусмотрели парковку для машин на 44 места и зону отдыха. Часть помещений по-прежнему используется для спортивной и досуговой деятельности жителей поселка.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила Александра Дрозденко, руководителя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлану Нерушай, весь строительный блок, за непростой, но успешно пройденный совместный путь.

- Благодаря общим усилиям мы вдохнули новую жизнь в это здание, в бизнес-инкубатор, который открывался одним из первых в Ленинградской области, - подчеркнула Людмила Николаевна.

Деловая часть мероприятия также включала семинар на тему «Региональные бренды в индустрии моды».

На открытой площадке прошла демонстрация изделий резидентов бизнес–инкубатора Татьяны Зерновой и Марии Горячевой, а затем показ мод от Школы дизайна ГИЭФПТ и концерт.

Подводя итоги рабочей поездки в Гатчинский район, губернатор отметил, как важно, что в качестве направления деятельности бизнес-инкубатора была выбрана креативная индустрия, которая сочетает в себе моду, искусство, экологические проекты и новые технологии.

- Посмотрите, насколько это все востребовано: только открываем бизнес-инкубатор, а 96% площадей уже заняты. Поэтому не случайно мы с главой Гатчинского района Людмилой Нещадим обсуждаем вопрос строительства еще одного бизнес-инкубатора. Теперь уже непосредственно в городе Гатчине, - сообщил губернатор.

Татьяна Можаева