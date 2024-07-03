В вуз - с Госуслугами: полмиллиона заявлений и 8 тыс. заявок в час

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С этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на Госуслугах договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек.

Приёмная кампания на бюджет будет продолжаться до 25 июля. Не упустите свой шанс поступить в вуз мечты с Госуслугами!