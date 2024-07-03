В вуз - с Госуслугами: полмиллиона заявлений и 8 тыс. заявок в час
Уже более 500 тыс. заявлений подали абитуриенты, используя сервис «Поступление в вуз онлайн». На портал поступает в среднем 8 тыс. заявлений в час. Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, а среди самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ.
Самые популярные вузы
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПБПУ)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)
Уральский федеральный университет (УрФУ)
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Самые популярные направления
Информатика и вычислительная техника
Образование и педагогические науки
Клиническая медицина
Экономика и управление
Машиностроение
Регионы, из которых поступает больше всего заявлений
Москва
Санкт-Петербург
Татарстан
Свердловская область
Новосибирская область
С этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на Госуслугах договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек.
Приёмная кампания на бюджет будет продолжаться до 25 июля. Не упустите свой шанс поступить в вуз мечты с Госуслугами!