Кто такая неясыть?

Гостья из сказки

Сегодня поговорим о самых, пожалуй, таинственных хищных птицах нашего региона – о совах. Их жизнь с давних времён была окутана загадками и мифами. Связано это прежде всего с ночной жизнью и способностью издавать необычные звуки. Ночные крики сов нередко пугали наших предков – неудивительно, что об этих птицах сложено много легенд и поверий, нередко совы становились героями народных сказок, олицетворяя собой мудрость. Так кто же они – эти удивительные ночные пернатые?

В нашей Ленинградской области обитает десять видов сов, и три из них относятся к особому роду: неясыти.

Слово неясыть – старославянского происхождения. Точно определить его значение сложно, но, скорее всего, смысл в том, что эту птицу нельзя есть: «не - я - сыть». Не сыт я, если съем эту сову! Наши предки часто давали животным подобные названия. По другой версии, этих сов так назвали за их прожорливость, ненасытность. Это явно ошибочно. Неясыти съедают ровно столько, сколько нужно, чтобы утолить свой голод. Запасов эти совы – в отличие, например, от воробьиного сычика – не делают.

Наиболее часто в Ленинградской области встречается длиннохвостая неясыть. Нетрудно догадаться, что она обладает самым длинным хвостом среди всех сов. Когда такая птица сидит на дереве, её оперение далеко выступает из-под сложенных крыльев. Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и её второе название – уральская. Оперение птицы очень светлое, серовато-белое с продольными тёмными пестринами. Глаза похожи на блестящие чёрные маслины. Хорошо заметен массивный жёлтый клюв. Это относительно крупная сова, размах её крыльев достигает 130 см. В отличие от собратьев, длиннохвостая неясыть в полёте держится не горизонтально, а несколько опустив заднюю часть тела.

Нрав этой красавицы довольно агрессивен. Если её птенцам грозит опасность, она яростно их защищает, нередко нападая при этом и на человека. Сова ведёт себя агрессивно и по отношению к своим сородичам. Возможно, именно с таким поведением и связано активное расселение этой птицы за последние полвека. Вид успешно процветает: из всех неясытей только длиннохвостая не включена в Красную книгу Ленинградской области. А вот бородатая и серая включены в неё как охраняемые виды.

Обыкновенная, она же серая неясыть заметно меньше длиннохвостой. Имеет большие выразительные чёрные глаза. Интересно, что серая неясыть – несмотря на своё видовое название – бывает не только серого, но и рыжего окраса! Отличается она и меньшим размахом крыльев – всего около 1 метра.

И, наконец, самая крупная из всех наших неясытей – бородатая неясыть. Это большеголовая сова с размахом крыльев до 160 см. Удивительно, что вес тела птицы при таких габаритах не превышает 1 кг! Под жёлтым клювом у совы хорошо заметно чёрное пятно, похожее на бородку – за него она и получила своё название. Окраска тела – дымчато-серая с большим количеством тёмных полос. В отличие от других наших (черноглазых) неясытей у бородатой глаза – ярко-жёлтого, лимонного цвета. Особенность этой совы не только в размерах, но и в её способности охотиться в любое время суток. Это, пожалуй, самая «дневная» из наших сов.

Птица-локатор

Бытует мнение, что совы плохо видят днём. Это не так. Свою жертву они не высматривают, а выслушивают. И ночью, когда всё затихает, им комфортнее охотиться. Своё «лицо», которое по-научному называется лицевым зеркалом, птица использует как локатор. Для этого она постоянно крутит головой и буквально сканирует обстановку вокруг себя. Звук, пойманный совиным «локатором», по плотным перьям будто стекает на край её мордочки и попадает в огромные уши, размер которых, – например, у бородатой неясыти – более 5 см. Неудивительно, что совы способны услышать писк мыши даже под слоем снега.

Повернуть голову птица может почти на полный оборот (270 градусов) – и при этом не сворачивает себе шею! Если посмотреть на сову вблизи, создаётся впечатление, что у неё вообще нет шеи, а голова просто нахлобучена на тело. Это, конечно же, не так. Шея у совы есть, но она скрыта оперением и, более того, имеет изогнутую форму – как латинская буква S. В этом и кроется секрет её «поворотливости». Шея совы не вытянутая, как у жирафа, а постоянно находится в сложенном состоянии. К тому же, в отличие от того же жирафа (и других млекопитающих), число шейных позвонков у неё не 7, а в два раза больше – 14. Глаза у сов расположены, как у человека, и смотрят вперёд. Этим достигается объёмное зрение, благодаря которому птицы могут быстро оценить расстояние до добычи.

Кроме прекрасного зрения и слуха, у сов есть ещё одно серьёзное приспособление для охоты – мощная когтистая лапа, четыре пальца которой для силы удержания расположены так, что два пальца противопоставлены двум другим. Таким образом, у жертвы нет шансов вырваться.

Где живёт неясыть?

Основная добыча сов – мышевидные грызуны. Но могут охотиться и на белок, на птиц – даже таких крупных, как серая ворона. Совы и вороны – заклятые враги. Обнаружив сову, пронзительными криками вороны оповещают об этом своих сородичей и собираются в огромную стаю, чтобы прогнать со своей территории мохнатую красавицу.

К слову сказать, часто именно благодаря воронам фотографы находят сов в городских парках. Завидя приближение людей, вороны обычно оставляют сову в покое. В таких случаях хищница безропотно становится фото- или видеомоделью. Я не раз был свидетелем, как, спасаясь от стаи разъярённых ворон, сова нарочно подлетала к людям и, довольная, сидела в нескольких метрах от счастливых фотографов.

Если вам удалось найти сову в лесу, надо понимать, что она живёт здесь на постоянной основе, и причём живёт не одна. Гнёзд совы не строят: они просто не умеют этого делать. Селятся либо в дуплах деревьев, либо в старых гнёздах других птиц, в том числе и своих врагов – серых ворон. Самцы помогают самкам выращивать потомство. Самка насиживает яйца, а самец преданно обеспечивает её кормом. Неясыти никуда от нас не улетают и в течение многих лет живут в одном месте. Молодёжь в поисках собственной территории нередко залетает в города, а некоторые приспосабливаются и даже успешно размножаются в крупных городских парках. Поэтому есть вероятность случайно повстречать совёнка не только в лесу, но и в городе.

Если вы заметили птенца совы, ни в коем случае не берите его в руки! После того как подросшие совята вылетают из гнезда, родители несколько недель следят за ними и докармливают. Оказавшись на земле, совята при необходимости могут очень ловко взобраться на дерево. Благодаря своим цепким коготкам они умеют буквально забегать вверх по стволу. Поэтому «одинокий» птенец в вашей помощи не нуждается. А приближаться к нему опасно для вашего здоровья! Совы очень агрессивно защищают своё потомство и могут нанести человеку серьёзную травму. Атакуют они внезапно и бесшумно!

Любите и берегите природу!

Ваш Павел Глазков.