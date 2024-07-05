Наши двери всегда открыты

В числе основных целей и задач фонда – комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших. Таким людям оказывается помощь в получении всех мер государственной поддержки, получении образования, переобучении и трудоустройстве, медицинской и психологической адаптации, а также в решении бытовых вопросов.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев рассказал о том, как функционирует и чем занимается организация в нашем регионе.

Отметим, ленинградский областной филиал уникален тем, что функционирует сразу на трёх площадках в трёх городах – Выборге, Всеволожске и Гатчине. В каждом районе, в каждом крупном населённом пункте области работают социальные координаторы, оказывающие поддержку на местах. Они находятся на прямой связи с нашими защитниками и их семьями в режиме 24/7. Готовы не только отвечать на звонки и СМС-ки, но и буквально ходить по коридорам власти для решения вопросов военнослужащих.

– Наша основная задача – это персональное социальное сопровождение демобилизованных участников и ветеранов СВО, а также семей погибших бойцов. Создано три отделения, у нас в Ленобласти открыты 12 пунктов приёма, где наши социальные координаторы встречаются и общаются с заявителями. В Выборге, Всеволожске и Гатчине работаем в режиме одного окна. Там присутствует у нас и комитет социальной защиты населения, и комитет по труду и занятости населения, и МФЦ, и медико-социальная экспертиза, а, также юристы и нотариусы. Всё в одном вместе, – отметил Сергей Галяев.

По его словам, за время работы организации за помощью обратились свыше 4,5 тысяч участников СВО и их родных.

– Задали они нам порядка 12 000 вопросов. Вопросы, как вы знаете, были разные: ремонт, адаптация, меры соцподдержки. Для каждого случая мы старались искать индивидуальное решение, – добавил директор фонда.

Не забыта и тема трудоустройства участников СВО. О значимости этого направления неоднократно высказывался Президент России Владимир Путин. По словам Галяева, фонд уже помог найти работу 60 гражданам, 12 из них – инвалиды. В каждом случае речь шла именно об официальном трудоустройстве с полным пакетом социальных гарантий.

– Благодаря тесному сотрудничеству с Мультицентром социальной и трудовой интеграции возможности у наших соискателей есть. Было бы желание. Можно обучиться компьютерной графике, 1С-бухгалтерии, различным офисным программам. Сейчас идет обучение на курсах операторов беспилотных летательных аппаратов. Мы буквально в прошлом году выпустили три потока таких. Граждане получили дипломы о переподготовке операторов БПЛА. Это весьма востребовано. К нам даже приезжали обучаться из других субъектов Российской Федерации – с Дальнего Востока, к примеру, и из Москвы. И уже 80 % выпускников трудоустроены, – подчеркнул Сергей Григорьевич.

Также на помощь Мультицентра могут рассчитывать люди, которым нужны средства мобильности – коляски, костыли и прочее. В каждом отделении есть пункты проката. А в Выборге, кроме того, организована ремонтная мастерская, куда можно обратиться за услугой. На период ремонта предоставляется другое техническое средство.

Кроме этого, сотрудники фонда помогают во взаимодействии с органами власти, в предоставлении мест в дошкольных и учебных заведениях.

– Благодаря федеральным и местным органам власти у нас приняты и нормативы, и правовые акты, согласно которым участникам СВО, детям и родственникам предоставлено бесплатное обучение, отменена плата в детских садах, – рассказал Сергей Григорьевич.

В филиале фонда в каждом районе на регулярной основе проводятся встречи с представителями прокуратуры, в том числе и военной. Оказывается юридическая и психологическая помощь.

Что касается выплат, Сергей Галяев отметил важный момент: если военнослужащий заключал контракт не на нашей территории и уходил в зону СВО из другого субъекта Федерации, меры поддержки он должен получать оттуда – даже если зарегистрирован в Ленинградской области.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь бойцам и ветеранам СВО и членам их семей, а также членам семей погибших военнослужащих. Как узнала «Ленинградская панорама», самыми популярными темами для обращения в фонд за этот год оказались помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, прохождении медико-социальной экспертизы и лечения, профессиональное переобучение.

Илья Бунин

Фото: Защитники Отечества