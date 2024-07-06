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(Не)говори со мной, папа, или коротко про фильм «Танцуй, Селёдка!»

Неоновые вывески, знакомые пейзажи поселков городского типа и… оживший мертвец. Фильм «Танцуй, Селёдка!» был представлен в Гатчине на кинофестивале «Литература и кино» 5 июля. О чем картина и как часто в кино используется жанр роуд-муви, чтобы поговорить про проблемы в семье — в нашей рецензии.

Рубрики:  Культура

Жанна (Александра Бортич) возвращается в родной маленький городок не по своей воле — умер отец (Павел Майков), которого некому хоронить, кроме нее, да и девушке он не очень нужен. Отношения при жизни были не самые теплые, а бросив их с мамой давным-давно, он перечеркнул возможность любого общения. Однако теперь поговорить им придется, ведь по дороге из соседней области до морга папа Жанны «оживет» и попробует наладить отношения в свой последний день.

Рефлексия по поводу взросления и переосмысления слов, поступков родителей нередко выступает заглавной темой в современном кино. Фильм, с которым «Танцуй, Селёдка!» рифмуется, — хит 2021 года «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича. В обоих фильмах воспоминания о родителях довольно специфичные, хотя и не без толики ностальгии, делающей картину более народной и узнаваемой. Как и в «Бате», здесь есть и сомнительные выводы и идеи, к которым постепенно приходит главная героиня. 

История Жанны или Селедки, как ее любил называть отец, складывается из воспоминаний, фантасмагорических разговоров с мертвым отцом и путешествия до морга, но понять ее чувства и переживания сложно. Дело здесь не в актерской игре Александры Бортич, а в сумбурности, нагроможденности происходящего, понять из которого можно только одну эмоцию — бесконечную и совершенно обоснованную обиду. Главная проблема фильма заключается в конфликте, где девушка, пострадавшая от издевательств и ухода отца, вынуждена выслушивать его призрак с нравоучениями и неуместными комментариями. Идея прощения нерадивого родителя и смирения с прошлым хороша, однако ни попыток извинения, ни каких-то объяснений причин своих поступков здесь не стоит ждать.

В качестве более удачного примера вспоминается другой фильм, с которым и «Танцуй, Селёдка!», и «Батю» роднит жанр — роуд-муви. «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» — взрослая, глубокая, хоть и немногословная, хулиганская вариация этих фильмов, тем более что одна из сюжетных линий в «Танцуй, Селёдка!» чем-то напоминает ее. Выбирая для семейной драмы оболочку в виде путешествия, авторы часто используют преодоление пути из одной точки в другую как метафору перерождения или осознания чего-то и ради объединения персонажей вокруг конкретной цели или средства передвижения. За поездкой Селёдки, ее отца и таксиста Костика (Илья Антоненко) наблюдать интересно, хотя и чувствуется, что некоторые сценарные решения шиты белыми нитками. Идея же того, что отец хочет последний раз провести в городе детства дочери ее день рождения, совместив это с организацией похорон, звучит сумбурно и странно. 

Очевидные плюсы, однако, есть — «Танцуй, Селёдка!» мастерски поставленное кино, которое дотошно выверено по кадрам, стилистике и музыкальному оформлению. Режиссер Александра Лупашко создала свой фильм об отношениях отцов и детей в изящной оболочке, но внести новое в эту историю не вышло, из-за чего все выглядит вторично и немного натужно.

 

 Анна Кулакова   