Ленобласть чествует семьи

Главные мероприятия Ленинградской области, посвященные Дню семьи, любви и верности прошли сегодня в Тосно.

«За последние четыре года количество многодетных семей в Ленинградской области увеличилось в два раза, это рекорд для России, — отметил губернатор региона Александр Дрозденко. — Уверен, что с каждым годом крепких семей в Ленинградской области будет всё больше и больше. Это, конечно же, будут большие, многопоколенные, многодетные семьи.

Мы все хотим, чтобы семьи жили счастливо. Этому способствует поддержка со стороны государства. Только в Ленинградской области порядка 80 различных форм поддержки для семей, но не это главное. Главное для любой семьи — это тепло и уют в доме. Это, когда мама и папа счастливы в браке, когда старики гордятся своими детьми и внуками, когда дети стараются радовать своих родителей. Отдельно хочу сказать слова благодарности тем семьям, которые воспитывают не только своих детей, но и приемных. Это очень правильный, очень хороший пример. Какие бы ни были хорошие условия в социальных учреждениях, ни одно социальное учреждение и даже самый лучший воспитатель не заменят маму и папу».

Церемонию награждения заслуженных семей сменил свадебный фестиваль «Рождение Ленинградской семьи».

14 молодоженов в День Петра и Февронии решили создать семьи. Церемонию бракосочетания провела начальник Управления ЗАГС Тосненского района Ленинградской области Татьяна Томсина.

Слова напутствия молодожёнам сказали Александр и Ирина Дрозденко, которые передали каждой паре символическую лампаду семейного счастья и согласия, частичку от всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженного на открытии Года семьи в Москве.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан благословил молодоженов иконой Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских.