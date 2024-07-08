Семьям ленинградских героев — поддержка и забота

«Сегодня здесь собрались смелые и очень сильные духом люди, которых объединяет общая верность нашим героическим мужьям, сыновьям и братьям, участвующим в специальной военной операции. Среди нас и те, кто словом и делом оказывают помощь — и нашим бойцам там, на передовой, и нашим семьям — здесь. Работа Администрации Ленинградской области выстроена сегодня в русле глобальных задач — поддержки семей и окружении заботой всех, кто в этом нуждается. Сегодня в форуме принимают участие специалисты самой разной направленности: юристы, психологи, специалисты по информационной безопасности, представители региональной администрации. Члены семей участников СВО могут обратиться к ним с любым волнующим их вопросом», — сказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.