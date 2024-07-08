Штамп о гражданстве ребенка поставят в МФЦ Ленобласти

Соответствующее соглашение о взаимодействии по приему заявлений об оформлении гражданства, приобретенного по рождению для детей, не достигших 14-летнего возраста, на днях подписал МФЦ Ленинградской области и ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жители Ленинградской области могут подать документы на проставление штампа о гражданстве в МФЦ соответствующего района - по месту постоянной или временной регистрации (при отсутствии регистрации – по месту фактического проживания). Подробнее о новой услуге на сайте.

Штамп о гражданстве ребёнка на свидетельстве о рождении может потребоваться, в частности, при оформлении загранпаспорта или же при пересечении границы при поездках в страны, куда ребенок может въехать по свидетельству о рождении: в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.