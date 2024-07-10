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Качество на экспорт

Центр поддержки экспорта Ленинградской области подвёл итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года». Жюри рассмотрело более 100 заявок от представителей областной промышленности, аграрного сектора, химической и цифровой отраслей. В итоге победителями стали 12 предприятий – они-то и представят 47-й регион на федеральном уровне.

Рубрики:  Бизнес

Поощрить самых активных и мотивировать их на дальнейшее развитие – вот главная цель конкурса «Экспортёр года». С 2022 года Ленинградская область активно выстраивает новые логистические цепочки, расширяет рынки сбыта, находит партнёров в Азии и Латинской Америке. В таких условиях многим предпринимателям нужна поддержка областного правительства – будь то помощь с участием в международных выставках или серия юридических консультаций.

Яркий пример – наш лесопромышленный комплекс. С введением санкций Северо-Запад России оказался в непростой ситуации: все поставки были ориентированы на соседние европейские страны

– Наш регион был просто частью лесопромышленного кластера Скандинавии. Мы поставляли туда и конечные лесоматериалы, и промежуточные – такие как щепа, опилки и целлюлоза. Было не так-то просто перебросить поставки в страны юга: Турцию, Арабские Эмираты, Китай. Отрасли понадобилась структурная перестройка, – говорит председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.

К слову, в этой ситуации в выигрыше оказался и внутренний российский рынок. В стране набирает популярность каркасное домостроение и малоэтажное строительство. Здесь тоже пригодилась качественная и недорогая древесина, которая ещё недавно уезжала в Западную Европу. 

Помочь в решении подобных проблем и призван «Российский экспортный центр». В Ленобласти он курирует десятки предприятий, готовых открывать для себя новые перспективы.

– В чём миссия нашего экспортного центра? Нам важно, чтобы в каждой компании появилась обученная команда, понимающая специфику рынка дружественных стран и новые правила игры. И дальше сделать первый шаг – софинансировать поездку на выставку или на бизнес-миссию, – рассказывает Дмитрий Ялов.

Такие меры поддержки играют огромную роль для малых и средних компаний, ведь для них каждый зарубежный контракт – это серьёзные деньги. Правительство региона помогает им заключить пилотные контракты, познакомиться с зарубежными партнёрами. После этого предприятия уходят в «свободное плавание» – и, как правило, справляются, заключая уже долгосрочные договорённости.

Далеко ходить за примерами не приходится. Одним из лучших экспортеров года в сфере строительных материалов стала компания «Слотекс-МК» из Всеволожского района, производящая декоративный слоистый пластик. 

– Наши менеджеры подстраивают ассортимент под потребности каждой страны. Где-то нужны столешницы, где-то – фасадные полотна. За прошлый год мы наметили логистические пути, решили транспортные проблемы, почувствовали себя более уверенными. Сейчас работаем над выходом на рынок Колумбии, это большая и важная задача, – делится планами руководитель экспортного отдела Любовь Хитрова.

Лучшими в сфере пищевой промышленности стали специалисты «Бейкери продакшн» из Ломоносовского района. Овсяные и сдобные печенья, пряники под брендом «Посиделкино» разлетаются по всему миру: и в Казахстан, и в Израиль, и даже в США – вопреки существующим ограничениям. 

–  Центр поддержки экспорта Ленинградской области помогает нам абсолютно во всём. Начиная от обучения, заканчивая субсидированием логистики, страхования, участия в выставках, – рассказывает директор по экспорту Екатерина Прохорова.

В текущем году конкурсная комиссия ввела две дополнительные номинации – «Прорыв года» и «Женщина-экспортёр». Победителями стали соответственно производитель полимерно-вяжущих составов «ЛоМакс» из Выборгского района и руководитель компании «Dress.Flowers» из Всеволожского района Яна Меньшикова. Девушка разработала новый тип упаковки для букетов – «платья» для цветов, не требующие нарезания плёнки, работы со степлером и скотчем.

– Мне стало интересно, как сочетается цветок с тканью. Первым продуктом стал каркас из ткани на застёжках и на липучке. Положишь букет, застегнул липучки, всё готово! Всевозможные ткани, бархат, мешковина, эко-кожа – у меня появилась возможность упаковывать в такие материалы. А формы создаются с помощью пластика. Самое главное, что застежка сокращает время флориста на упаковку, поделилась Яна.

Приятным дополнением к церемонии награждения стала деловая игра «Льняное масло на экспорт». Правила просты – в кратчайшие сроки составить коммерческое предложение и доказать свои профессиональные компетенции, пройдя весь экспортный цикл продукта. Теперь, прокачав свои навыки в игре, победители отправятся на следующий этап конкурса. А главное – продолжат покорять мир качеством ленинградской продукции.

Александра Родионова

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