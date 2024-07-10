Ленобласть встретит участников памятного мотопробега

Маршрут мотопробега пройдет через города, связанные с историей Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Участники проедут Омск, Тюмень, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. В Москве они посетят Мемориальный комплекс «Поклонная гора», в Новгородской области почтят память погибших солдат у мемориала «Мясной Бор».

В Ленинградской области участники мотопробега посетят школьные музеи и мемориал на Синявинских высотах, где планируют установить закладной камень на месте будущего памятника 376-й дивизии. В Колпино байкеры передадут знамя Кузбасско-Псковской дивизии школьному музею, посвященному ее истории. Также они оставят памятную надпись в месте, где будут высажены 80 кузбасских кедров, рядом с мемориалом «Ледовое побоище» в Псковской области.

Финальной точкой маршрута станет Псков, где пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.