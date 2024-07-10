Новая книга о дачном посёлке Карташевской

Эта книга стала продолжением больших исторических очерков, рассказывающих о дачных жемчужинах нашего края: железнодорожных станциях Суйде, Прибытково и Сиверской и прилегающих к ним местностям, расположенным вдоль живописных берегов рек Оредеж, Суйда и Кобринка.

Первая книга о Карташевской вышла в 2014 году и вскоре стала библиографической редкостью. За прошедший период автору удалось найти новые краеведческие материалы, документы и фотографии, старожилы поселка охотно делились своими воспоминаниями о прошлом. В процессе исследований были открыты новые достопримечательные объекты: стало очевидно, что этот востребованный труд нужно переиздавать.

«Карташевская – особый, благословенный посёлок, с богатым культурно-историческим наследием, здесь живут и отдыхают на дачах замечательные люди, – рассказывает А.В. Бурлаков. – Я люблю водить пешеходные экскурсии по живописным улочкам этого поселка. Вместе с заведующей Карташевским клубом Анной Аркадьевной Градович и её помощниками в своё время мы открыли выставочную экспозицию по истории поселка. Карташевская включена в туристские маршруты по нашему региону. Здесь проходят интересные и разноплановые мероприятия, организованные клубом и его активом. Здесь уже почти полвека существует хор ветеранов войны и труда, которым все эти годы бессменно руководит заслуженный работник культуры России Николай Фёдорович Петунин.

Долгим был путь по сбору краеведческих материалов, у истоков поисковой работы стояли гатчинский краевед, действительный член Географического общества СССР Ангелис Николаевич Лбовский и заведующая Карташевской поселковой библиотекой Роза Федоровна Анемподистова. Понятно, что их изыскания были весьма неполны, и имена многих дачных героев долгое время оставались за кадром. Но в эпоху забвения отечественной истории нашей малой родины, в сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы они были первыми.

Когда в 1987 году я впервые приехал на станцию Карташевскую изучать следы былой старины и пошёл по нехоженым «краеведческим тропинкам», в поселке еще были живы люди, родившиеся до Октябрьской революции. Жаль, что никто тогда не записал их воспоминания, не опросил, кто был владельцем местных дач, и кто строил церковь, да и о многом другом. Тогда я побывал в гостях у старейшей жительницы поселка Екатерины Алексеевны Дарской и бывшей учительницы Карташевской школы Веры Валентиновны Дмитриевой. Я не предполагал, какие новые имена, события и факты ждут меня впереди. Уже многие годы спустя, когда я понял, что последняя связь с дачным прошлым стремительно обрывается, я сел за написание первых исторических записок. Карташевской повезло! Ее прошлое не кануло в Лету. Необычайная активность моих помощников и везение на встречи с прекрасными и удивительными людьми, хранящими память о прошлом, способствовали появлению первых пробных публикаций в районной газете «Гатчинская правда» и в краеведческом альманахе «Лукоморье». Второе издание значительно дополнено новыми историческими сведениями, фотографиями и документами, появились новые главы, исправлены обнаруженные неточности».

Автор выражает большую благодарность за помощь в работе над книгой заведующей Карташевским клубом Анне Градович, старосте поселка Ольге Логиновой, руководителю Карташевского хора Николаю Петунину, жителям поселка Надежде Брянцевой и Татьяне Ястреб, а также местным старожилам Валентине Васильевне Амбаровой, Валентине Фёдоровне Жуковой и другим.

Книга иллюстрирована работами известного ленинградского художника Сергея Светлицкого и талантливого петербуржского художника-графика Ольги Анциферовой, фотографиями молодого краеведа, петербуржца Никиты Козачка. Многие редкие изобразительные материалы, фотографии и документы из семейных архивов карташевских жителей и дачников публикуются впервые. Издание, тираж которого ограничен, можно приобрести в книжном магазине на Соборной улице в Гатчине.

Андрей Соколов