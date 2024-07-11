Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое гп
12.07.2024 с 10:00 до 15:40
д.Мины,
д.Горки,
д.Каушта
Елизаветинское сп
12.07.2024 с 10:00 до 17:00
п. Елизаветино (Красный проспект, 6,7,8,9,10, Вероланское шоссе, Дылицкое шоссе)
Николаевка,
д Вероланцы
Сяськелевское сп
12.07.2024 с 10:00 до 19:00
д. Вытти
12.07.2024 с 09:00 до 18:00
д Акколово
Таицкое гп
12.07.2024 с 10:00 до 17:00
гп Тайцы
Пудостьское сп
12.07.2024 с 10:00 до 17:00
П. Терволово
Веревское сп
12.07.2024 с 08:30 до 18:00
д. Малое Верево, ул. Кутышева,
ЖК Верево-Сити
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