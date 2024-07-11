Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое гп

12.07.2024 с 10:00 до 15:40

д.Мины,

д.Горки,

д.Каушта

 

Елизаветинское сп

12.07.2024 с 10:00 до 17:00

п. Елизаветино (Красный проспект, 6,7,8,9,10, Вероланское шоссе, Дылицкое шоссе)

Николаевка,

д Вероланцы

 

Сяськелевское сп

12.07.2024 с 10:00 до 19:00

д. Вытти

12.07.2024 с 09:00 до 18:00        

д Акколово       

 

Таицкое гп

12.07.2024 с 10:00 до 17:00        

гп Тайцы             

 

Пудостьское сп

12.07.2024 с 10:00 до 17:00

П. Терволово                    

 

Веревское сп

12.07.2024 с 08:30 до 18:00

д. Малое Верево, ул. Кутышева,

ЖК Верево-Сити             