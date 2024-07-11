Гатчинский педагогический колледж – приём открыт!

План - 275

В Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского в 2024 году организован прием на обучение на базе основного общего образования по четырем специальностям – это преподавание в начальных классах, дошкольное образования, физическая культура и компьютерные системы и комплексы. Всего планируется принять 275 выпускников 9-х классов.

Гатчинский педколледж – и во Всеволожском районе

В 2023 году Гатчинский педагогический колледж расширил свои границы. По инициативе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области были открыты три структурных подразделения во Всеволожском районе. Они расположены в быстрорастущих городах - Всеволожск, Кудрино и Мурино, где много маленьких жителей, соответственно много детских садов, школ и особенно острая потребность в педагогических кадрах. Структурные подразделения в Кудрино и Мурино работают на базе общеобразовательных школ, во Всеволожске - на базе Всеволожского агропромышленного техникума.

- Открытие структурных подразделений колледжа непосредственно там, где больше всего нужны педагогические кадры, позволит студентам и получать профобразование недалеко от дома, и трудоустроиться. В этом году мы также будем вести набор на обучение в структурных подразделениях. В Кудрово и Мурино планируем открыть по две учебные группы (специальности - компьютерные системы и комплексы, преподавание в начальных классах). Во Всеволожске – одну группу по специальности «дошкольное образование», - сказала Марина Воронцова.

Прием: специальности, испытания, сроки

Марина Юнусовна отдельно остановилась на особенностях приема в педколледж в 2024 году.

- Хочу отметить, что только на специальность «компьютерные системы и комплексы» прием ведется по среднему баллу аттестата. При поступлении на другие специальности наши абитуриенты должны успешно пройти вступительные испытания, - отметила Марина Воронцова.

Тот, кто хочет учиться на учителя физкультуры, должен сдать нормативы по спортивным дисциплинам - легкой атлетике и гимнастике. Поступающие на педагогические специальности – «преподавание в начальных классах» и «дошкольное образование» – проходят испытание из двух частей: эссе на заданную тему и психолого-педагогическое тестирование.

Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, участвуют в конкурсе аттестатов.

Какой будет средний балл в 2024 году – сказать сложно. Никто не знает, с какими оценками в этом году придут в педколледж абитуриенты. Но результаты приемной кампании 2023 года говорят о том, что на все специальности существовал конкурс.

Самая популярная специальность в Гатчинском педколледже – физическая культура. Конкурс составил пять человек на место. Затем – компьютерные системы и комплексы, где конкурс составил четыре человека на место. В тройке лидеров – преподавание в начальных классах.

Если говорить о среднем балле аттестата, то самый высокий проходной балл – на специальность «преподавание в начальных классах». В прошлом году он был больше 4,5.

Кроме того, колледж ежегодно ведет прием на заочное отделение – на специальность «дошкольное образование». В этом году на обучение по заочной форме выделено 20 бюджетных мест. Абитуриенты также должны пройти вступительные испытания.

Важный момент: если абитуриент подает документы на специальности, где нужны дополнительные вступительные испытания, то крайний срок подачи документов – 10 августа. На специальность без вступительного испытания («компьютерные системы и комплексы») – до 15 августа.

Гатчинский педколледж также ведет прием на целевое обучение. В 2023 году было зачислено 15 человек. Было отмечено, что студенты, обучающиеся по целевому договору, уже на первом курсе знают, где они будут проходить практику и куда они пойдут работать после окончания колледжа.

Трудоустройство – показатель успеха

Трудоустройство выпускников всегда является важным вопросом для коллектива Гатчинского педколледжа. И, как подчеркнула Марина Воронцова, выпускники Гатчинского педколледжа всегда востребованы.

В 2023 году выпуск по педагогическим специальностям составил: «преподавание в начальных классах» – 45 специалистов, «дошкольное воспитание» – 23. В образовательные организации пошли работать 40 учителей начальных классов и 19 воспитателей, таким образом, процент трудоустройства по данным специальностям довольно высокий – 89% и 83% соответственно.

- Сейчас рано говорить о трудоустройстве выпускников 2024 года, но по предварительным данным 15 выпускников планируют продолжить обучение по очной форме в вузах Петербурга и Ленобласти. Из 68 выпускников педагогических специальностей – 54 планируют работать по специальности, причем 15 выпускников планируют работать в тех образовательных организациях, где они проходили преддипломную практику, - отметила Марина Воронцова.

Любимая практика – летняя

В ходе обучения студенты педагогического колледжа со второго курса проходят разные виды практики. И один из самых любимых видов практики – это летняя. В течение лета студенты проходят практику в качестве вожатых, спортивных инструкторов в летних, оздоровительных лагерях. У колледжа заключены договоры о сотрудничестве с летними лагерями не только в Ленинградской области, но и в России.

На протяжении пяти лет студенты проходят практику в знаменитом лагере «Артек». По понятным причинам сейчас в Крым едут меньше, но едут и работают. В 2023 году колледж заключил договор с детским оздоровительно-образовательным лагерем «Россонь». И в настоящее время 23 студента проходят там практику. Кроме этого, в течение года студенты Гатчинского педагогического колледжа помогают организовывать профильные смены движения «Орлята России», «Движение первых», смены для детей из города Енакиево. Такое взаимодействие помогает не только сформировать хорошие профессиональные навыки, но и активную жизненную позицию, что очень важно для педагога.

В завершение своего выступления Марина Воронцова рекомендовала ребятам не бояться идти к той профессии, которую они выбрали на ближайшие годы. Внимательно, вдумчиво познакомиться со всем спектром специальностей, которые предлагает регион, и принять взвешенное решение.

Татьяна Можаева