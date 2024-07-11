Работа по-честному

Как пояснили нам в указанном ведомстве, коррупция в трудовой сфере обладает высоким уровнем латентности. Говоря проще: её крайне трудно выявить, а многие работники считают негласные договорённости с начальством едва ли не нормой! В такой ситуации непросто обнаружить правонарушения и вовремя остановить причастных к ним.

— В сфере труда мы отмечаем следующие нарушения: фиктивное трудоустройство, принятие на работу родственников, покровительство при приёме на работу, денежное вознаграждение за назначение «нужного» лица, получение руководителями от своих подчинённых процента от полученных взяток, премиальные выплаты одним работникам за счёт других. И это только часть большого списка, — рассказал «Ленинградской панораме» ведущий специалист отдела охраны труда и социального партнёрства комитета по труду и занятости населения Ленобласти Виктор Михов.

Одна из причин таких действий – низкий уровень правового сознания и культуры всех участников процесса. Многие ленинградцы соглашаются на так называемую теневую занятость, когда работник и работодатель скрывают трудовые отношения, чтобы не платить налоги. Особенно часто такой подход встречается при эксплуатации труда граждан ближнего зарубежья: недобросовестные начальники попросту могут забирать себе большую часть их серой зарплаты.

Важно понимать и тот факт, что в теневой экономике нередко имеет место взаимная выгода – как работодателя, так и работника. Последний ошибочно полагает, что его потери в отдалённом будущем полностью компенсируются сиюминутной материальной выгодой.

— Чаще всего инициатором и организатором «серых» и «чёрных» зарплат, двойной бухгалтерии выступает работодатель, однако и работник должен помнить: соглашаясь на данные условия, он становится соучастником правонарушения, — добавил Виктор Михов.

Конечно, сотрудник в такой истории – фигура зависимая. Ведь он напрямую зависит от заработной платы, которую назначает руководство. Его могут уволить, лишить премиальных, перевести на новый график. Нередко в ход идёт и моральное давление, а также штрафы и даже угрозы со стороны работодателей. В такой ситуации важно не прогибаться, а идти с жалобой в службу охраны труда или же – в прокуратуру. В 47-м регионе есть масса примеров, когда работники успешно защищали свои трудовые права.

— Из неочевидных примеров трудовой коррупции могу привести следующую историю. В адрес комитета по труду и занятости начали массово поступать обращения работников одной организации Ленинградской области. Их принуждали к увольнению. Наши специалисты отреагировали и провели проверку. Оказалось, что работодатель, закрывая цеха, не планировал проводить процедуру сокращения, а ввёл процедуру простоя, то есть оказывал финансовое давление на работников, — объяснил «Ленинградской панораме» Виктор Михов. — Общими усилиями комитета и районной прокуратуры удалось провести легитимную процедуру сокращения, с сохранением положенных гарантий и компенсаций работникам.

Безусловно, потенциальным соискателям не стоит изначально соглашаться на «сомнительные» условия труда: особенно на известное многим из нас неофициальное трудоустройство и «серые зарплаты». В этом случае работник не сможет получить пенсионное обеспечение, оплату больничного листа или отпуска, компенсацию вреда, полученного на службе, выходное пособие при увольнении. Не говоря уже о банальном — никто не может гарантировать своевременную оплату труда.

— Мы всегда советуем регулярно повышать свою правовую грамотность в трудовом законодательстве. На сегодня есть масса информационных каналов, информирующих о трудовых правах работников. Комитет по труду и занятости Ленобласти ведёт Telegram-канал «Трудовые будни», где освещает все происходящие изменения, — подытожил Виктор Михов.

Отметим, что если работник сомневается в действиях или намерениях своего настоящего или будущего работодателя, то можно обратиться за бесплатной консультацией на горячую линию комитета по труду и занятости населения Ленинградской области — 8-800-350-47-47.

Ксения Бондаренко