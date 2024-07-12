Памятник погибшим детям у Кезелево: маленькие жертвы большой войны

Великая Отечественная война искалечила миллионы детских судеб, отняв у них детство, а у многих и жизнь. За эти четыре страшных года, по разным оценкам, погибло около тринадцати миллионов детей, которые, как и мы, хотели жить, верили в чудеса, учились в школе, мечтали стать врачами и первооткрывателями. Которые были растерзаны войной, не успев пожить...

Но война продолжалась и после Победы. Почти каждая ленинградская деревня стала частью поля битвы, на котором умирали сотни солдат. А поля и леса ещё долгие послевоенные годы хранили артефакты прогремевших боёв прямо под ногами. На этих минах подрывались трактора, обрабатывавшие землю, погибали обычные жители, среди которых были и дети...

«Здесь похоронены...»

Долгое время об этом памятнике никто не знал — дорогу, ведущую к деревне Кезелево, нельзя назвать оживлённой трассой. Да и сам скромный мемориал надёжно укрыт от глаз двумя высокими елями. Это место совершенно случайно приметила гатчинский волонтёр и общественник Анна Макарычева.

- Я ездила по этой дороге не один год, но сам памятник увидела лишь летом 2021 года, когда на закате среди елей мелькнул его силуэт, - рассказывает она. - Развернулась, подъехала, подошла к памятнику. Прочитала табличку на нём, хотя слова уже было трудно разобрать. Да и сам памятник выглядел совершенно заброшенным.

На памятной табличке, прикреплённой к скромной металлической стеле, выгравированы слова: «Здесь захоронены жертвы войны - дети, подорвавшиеся на мине. 12 сентября 1946 года». И имена пятерых детей: Баташова Лена — 7 лет, Бучукина Зина — 12 лет, Суконкина Кира — 9 лет, Смирнов Валерик — 7 лет, Желехова Галя – 7 лет.

Над табличкой — латунный православный крест, а под ней — две фотографии — Леночки Баташовой и Зиночки Бучукиной.

В своих путешествиях я видела много воинских мемориалов и памятников жертвам войны, но этот почему-то поразил больше всего. Я уехала, но это место не выходило у меня из головы.

Анна обратилась в администрацию Гатчинского района, и вскоре памятное место посетили ребята из регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы» под руководством Екатерины Зитовой. Они привели в порядок захоронение, аккуратно и бережно покрасили памятник и оградку.

«От села к селу дорога дальняя...»

Анна Макарычева попыталась узнать историю этого памятника. Как оказалось, это захоронение не является официальным памятником времен Великой

Отечественной войны и, вероятно, нигде не зарегистрировано. Кое-что рассказали местные жители. Некоторые подробности помогла раскрыть надпись на памятнике и общий вид захоронения.

Дата гибели детей определена точно — 12 сентября 1946 года. В этот день из деревни Кезелево шла в школу стайка местных ребятишек...

- Только представьте: сентябрь 1946 года, - говорит Анна. - Люди радуются Великой Победе и долгожданному миру. Жители возвращаются в родные места. Налаживается мирная жизнь, дети после длительного перерыва начинают снова учиться. Они идут в школу. Идут по уже разминированной дороге и вероятно в какой-то момент сворачивают на обочину. И вдруг - взрыв! Оставленная в земле мина прошедшей войны унесла жизни сразу пятерых школьников, большинство из которых - первоклассники... Выжил ли кто-то из ребят, неизвестно. Что может быть страшнее - пережить Великую Отечественную войну и волею жутких обстоятельств стать ее жертвами... А каково было их родителям — сохранить ценой огромных усилий детей во время войны и потерять их навсегда уже в мирное время?.. Я сама - мама, и когда я думаю об этом, ком подступает к горлу...

Судя по всему, после этого трагического события и похорон за памятником ухаживали родственники погибших детей. Могила тщательно и с большой любовью обустроена. Интересная деталь — к памятнику прикреплён латунный православный крест, который, возможно, появился не сразу, как и фотографии двух погибших девочек.

Возвращение памяти

Время не стоит на месте: наверняка давно уже ушли из жизни родители этих детей. Некоторое время за памятником ухаживали жители ближайших окрестностей, но со временем эта трагедия начала стираться из людской памяти.

- Я продолжала приезжать к этому памятнику, стала писать о нём в своей группе о путешествиях в сети «ВКонтакте», - рассказывает Анна. - Вскоре я начала замечать, что сюда заезжают люди. На могиле кто-то прибирался, сюда привозили новые искусственные, а иногда и живые цветы. Однажды, когда мы с подругой убирались у памятника, сюда подъехала семья. Женщина с ребёнком подошли к памятнику и положили на могилу живые цветы. Мы разговорились. Мама рассказала, что её девочка, узнав о судьбе своих сверстников, просит заезжать сюда почаще... Особенно трогают игрушки, которые появляются у памятника. Приносят люди и крашеные яички на Пасху. Один добрый человек протравил землю вокруг памятника от сорняков...

Со времени обновления памятника волонтерами Победы прошло три года. Анна Макарычева продолжала навещать маленький мемориал и вскоре заметила, что он снова начал ветшать.

- Памятник стоит на краю открытого поля, тыльной стороной навстречу палящему летнему солнцу, - объяснила она. - Состояние оградки находилось в достойном виде, а вот окраска памятника значительно пострадала. Мы с друзьями осмотрели памятник в апреле. Решили своими силами очистить его от всех слоев старой краски и снова полностью покрасить.

Работа по восстановлению памятника началась в первой половине июня и продолжалась несколько недель. Деньги, необходимые для реставрации, Анна собирала, опубликовав пост в своей группе и на своей странице.

- Отозвались многие люди — я очень им благодарна! - говорит она. - В работе по обновлению памятника мне помогали Татьяна и Игорь Соколовские. Без них мне не удалось бы сделать самую тяжелую часть работы - снять старую краску. Подкрашивать и завершать последние штрихи помогала моя знакомая Елена Зитова. Мы ничего здесь не меняли — только обновили. Даже цвета памятника оставили прежними — зелёный и серый. Совершенно чудесным образом исполнилась моя давняя мечта - отреставрировать оригинальную табличку на памятнике и фотографии погибших детей. За эту работу взялся замечательный реставратор музея-заповедника «Гатчина» Александр Вениаминович Перепечин.

Памятник ищет хозяина

В дальнейших планах - выложить из кирпичей удобные ступеньки к памятнику (это место находится в низине обочины). Сейчас волонтёры ищут человека, который умеет работать с раствором для кирпичной кладки.

Как говорит Анна Макарычева, очевидно, что из-за своей «неофициальности» этот маленький мемориал не находится под опекой местных властей. Как она считает, памятник необходимо зарегистрировать, хотя бы потому, что он нуждается в уходе на постоянной основе. Серьёзное беспокойство у Анны вызывает и надвигающийся с обеих сторон на памятное место борщевик, с которым волонтёрам не справиться.

С другой стороны, заново открытый памятник маленьким жертвам войны мог бы стать местом для проведения памятных акций с участием школьников — как напоминание о трагической судьбе их сверстников, которых забрала война.

...Над гатчинской землёй звенит июль, а под двумя елями на обочине дороги к Кезелево тихо и уютно. Крошечное детское кладбище надёжно упрятано под разлапистыми ветвями — ему не страшны ни снег, ни ветер. Эти старые деревья словно хотят укрыть малышей от чего-то страшного. От чего же? Война давно кончилась, хотя до сих пор находят в нашей измученной земле старые снаряды.

Постепенно угасает память в людских сердцах, но это лишь до первого человека, который не способен пройти мимо чужой беды. Может быть, эти деревья защищают детей от забвения и бесчувствия? И правда, так получилось, что благодаря отзывчивости одного человека, обычной женщины из Гатчины, две огромные ели стали главным ориентиром на этой полупустынной дороге теперь уже для многих. Сюда стали приезжать люди. Им не всё равно, а значит, память о маленьких жертвах большой войны будет жива.

Юлия Лысанюк