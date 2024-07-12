С «ленинградским горлом» – к лору

На данный момент Антон Никитин – «монополист»: больше оториноларингологов в городской поликлинике нет, а ленинградский климат лора без работы не оставит. И в Гатчинскую КМБ один за другим поступают благодарственные отзывы: доктор Никитин спасает своих пациентов от физических и материальных осложнений, возвращая здоровье без лишних дорогостоящих лекарств и операций.

Общий медицинский стаж гатчинского лора – двадцать два года, из них девятнадцать – в Гатчинской системе здравоохранения. Здесь он прошел все этапы становления и сюда вернулся с дипломом врача-оториноларинголога.

- Начинал я санитаром в реанимации и после третьего курса стал подрабатывать там же медбратом, – рассказывает Антон Никитин. – По окончании Первого медицинского университета им. Павлова проходил интернатуру по общей хирургии в Гатчинской больнице, потом – два года ординатуры в Первом медицинском на лор-кафедре у выдающегося ученого, академика Мариуса Стефановича Плужникова. Хотел остаться на кафедре, но не сложилось, и я пришел работать в Гатчину – врачом-оториноларингологом клинико-диагностического отделения в «семиэтажке».

- Гатчине повезло… Не пробовали сменить городскую поликлинику на частную?

- Пробовал. Три года работал в Петербурге в платной клинике, но в 2018-м вернулся в гатчинскую поликлинику. Почему? Платная медицина – это, прежде всего, коммерция: задача доктора – не просто лечить, но зарабатывать на пациентах. Я же считаю, что каждый человек должен иметь право на качественную медицинскую помощь, независимо от своего финансового положения. А лор-заболевания – социально-значимые, проблемы с носом, с ушами могут давать серьезные осложнения, и тогда страдает социализация. При этом среди наших пациентов много лиц преклонного возраста, которым платные услуги зачастую просто недоступны.

- У вас большой поток пациентов?

- Человек сорок в день, в сезон доходит до пятидесяти. А сезон у нас – с сентября по май. С приходом осени начинается обострение хронических заболеваний, многих приглашаю на повторный прием. Сейчас я, фактически, единственный лор в поликлинике на город и район. До 2007 года в «семиэтажке» было целое лор-отделение, работало четыре оториноларинголога, сурдолог. Но отделение ликвидировали, сурдолога тоже упразднили, и приходится отправлять людей к сурдологам в областную поликлинику в Петербург. Там большая запись, надо ждать. Народ недоволен, а что делать?

- Вы принимаете только по записи или сверх плана тоже?

- Прием безотказный. Что могу – небольшие амбулаторные вмешательства – провожу здесь, чтобы лишний раз в больницу не отправлять (там всего десять коек). Лечим острые и хронические лор-заболевания.

- В просторечье лора часто называют «ухо-горло-нос». Что из этого набора чаще требует врачебного вмешательства?

- Все! Острые синуситы, отиты, хронические тонзиллиты. Вот вы знаете, например, чем грозит воспаление среднего уха? А оно может перейти во внутреннее, может дать осложнение на голову – менингит. Синусит – то же самое. Многие считают, что делать прокол при гайморите не нужно – достаточно пропить антибиотики и сделать «кукушку», но это не так! Детям – да, все убирают аспиратором – «кукушкой», которую и предлагают обычно в платных клиниках, но у взрослых несколько другое анатомическое строение, и «кукушка» не спасет.

- Что прокалывают?

- Прокалывают пазуху через нос. На кафедре раньше старые доктора почти каждый день прокалывали гнойный синусит. По классике – раз в сутки-двое нужно это делать, зато потом можно на всю жизнь забыть об этих проблемах.

- Что будет, если не прокалывать?

- Пойдет осложнение на глаз, на голову. Гайморит перейдет в хроническую форму. А к гаймориту приводит запущенный насморк, когда человек слишком долго не обращается к врачу.

- Синусит – это обычный насморк?

- Обычный насморк – это острый ринит. Синусит – это собирательное понятие: воспаление носовых пазух (не только гайморовых), которые доходят фактически до мозга. Поэтому надо лечить. Мы прокалываем пазуху, откачиваем гной, промываем. Есть расхожее мнение: один раз пазуху проколешь и будешь всю жизнь этим заниматься. Это глупость! Если один раз пролечить как положено, можно потом вообще об этом не вспомнить. Другое дело, что у некоторых пациентов есть индивидуальные особенности – искривление носовой перегородки, анатомическое затруднение носового дыхания, полипы.

- Говорят, если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить – за семь дней. Это миф?

- Миф. Не лечить нельзя. До семи дней лечим как насморк. А потом уже присоединяется бактериальная инфекция. У детей острый ринит быстрее переходит в синусит, с осложнениями, поэтому если у ребенка начался насморк, глаза покраснели – надо к врачу.

- Как правильно лечить насморк?

- Есть отработанные схемы: сосудосуживающие капли, промывание носа, синупрет, мазь Флеминга – хороший безрецептурный препарат.

- Когда надо обращаться к лору?

- С острой ушной болью, симптомами гайморита, ларингитом, хроническим тонзиллитом. Есть даже такое понятие: «ленинградское горло». Хронический тонзиллит – это хронический очаг инфекции. Терапевты часто направляют к лору пациентов с затяжной ангиной, которая опасна осложнениями: воспаление может пойти вниз. Если «сел» голос – однозначно к нам, потому что есть опасность воспаления гортани.

- А хрестоматийный способ лечения горла горячим молоком с медом современная медицина признает?

- На начальных стадиях заболевания – да, в комплексной терапии. В теплое молоко с медом можно добавить несколько капель прополиса.

- Как вы лечите своих больных в кабинете – есть какие-то физиотерапевтические методы, как раньше?

- Да, стараюсь, по возможности, проводить физиотерапию. Для оптимизации процесса приглашаю повторных пациентов параллельно с основным приемом – на ингаляцию, на ультрафиолет. К сожалению, в Гатчине больше нет рецептурного отдела, чтобы можно было выписать рецепт на порошки, мази. Например, нитрат серебра – хороший советский препарат для обработки – сегодня приходится заказывать через Москву.

- Какие заболевания сейчас вызывают особое опасение лор-врачей?

- Помолодела онкология носо-пазушной системы – сегодня она диагностируется уже в 19-20 лет и быстро прогрессирует. Вообще, онкологическая настороженность должна быть всегда. Еще в самом начале работы ло-ром я выявил первого онкологического больного, направил его к соответствующим специалистам, и человека успешно прооперировали. Собственно, в этом и заключается задача поликлинического врача: вовремя выявить и направить куда надо.

Также сегодня у многих возникают проблемы со слухом. Причины разные, и одна из них – острый отит. Летом обычно наступает пора инфекций, вызванных попаданием воды в уши во время купания. Морская вода особенно агрессивная, там своя микрофлора, и надо стараться, чтобы она не попадала в нос и в ухо. Иначе можно залить слуховую трубу и получить воспаление среднего уха.

- Кто ваши основные пациенты?

- На прием в поликлинику приходят люди совершенно разные. Много обращается пожилых людей, социально-незащищенных, тех, кто не может позволить себе услуги платных врачей. Особенно это касается повторных приемов, процедур: если у человека нет денег, он не придет лишний раз в платную клинику – ни на осмотр, ни на обработку. А здесь я могу сколько угодно раз пригласить пациента, если надо.

- Чего не хватает в кабинете оториноларинголога?

- Хорошо бы иметь лазер или каутер, чтобы делать прижигание. Эндоскопическая стойка нужна для осмотра – например, заглянуть глубоко эндоскопически в нос, кровотечение прижечь под эндоскопическим контролем. Губки нужны кровоостанавливающие, а то мы до сих пор делаем кровоостанавливающий набор из марли – по классике, сейчас уже нигде такое не практикуется.

- Антон Вячеславович, что вас заставляет хранить верность государственной медицине и принимать по полсотни человек в день?

- Желание работать и помогать людям.

Беседовала Екатерина Дзюба