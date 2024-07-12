Стартовал II этап Всероссийской просветительской эстафеты «Первые деньги»
Цикл тематических мероприятий для школьников и студентов продлится до 30 сентября.
Рубрики: Образование
В программе тематического этапа эстафеты – онлайн-встречи с экспертами, очные лекции, мастер-классы и финансовые викторины, посвященные вопросам первых заработков.
Мероприятия проекта в гибридном формате – онлайн и офлайн – доступны всем. Материалы для проведения эстафеты подготовлены экспертами НИФИ Минфина России. Подробная информация о них размещена на портале Моифинансы.рф
Напомним, что Всероссийские просветительские эстафеты – новый проект Минфина России в сфере формирования финансовой культуры. Они проводятся в рамках плана мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
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