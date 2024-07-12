Житель Гатчинского района вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

В полуфинал конкурса в числе 300 участников из 18438 прошёл житель Гатчинского района Дмитрий Владимирович Кордонец.

Он имеет более чем 25-летний опыт работы в строительной сфере и пришёл на конкурс с конкретными идеями, предложениями и проектами, которые заинтересовали кураторов. Дмитрий Владимирович уверен в возможности обновления, казалось бы, неповоротливой глыбы строительной отрасли с устаревшими и противоречивыми нормативными актами, с запутанными процессами согласований архитектурных решений, с лазейками для разного рода серых схем, повышающих затраты, но снижающих качество.

Одна из идей Дмитрия Владимировича – помочь талантливым архитекторам реализовывать свои творческие замыслы, а не упрощать архитектурные формы для ускорения согласования проекта. Необходимо обеспечить возможность внедрения новых инженерных решений, организовав эффективное взаимодействие архитекторов, генеральных подрядчиков, застройщиков, разработчиков норм и правил, испытательных лабораторий и сертификационных центров. Таким образом, результатом изменений должно стать повышение архитектурной и эстетической ценности объектов строительства без ущерба качеству и безопасности.

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» – это открытый конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев – участников конкурса. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

По результатам конкурса будет сформирован резерв управленческих кадров, созданы экспертные рабочие группы устойчивого развития строительной отрасли. Победители конкурса — это профессиональное сообщество талантливых и перспективных управленцев, которым предстоит вести нашу страну к устойчивому развитию и процветанию.